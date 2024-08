Schwerin (ots) -Zum zweiten Mal präsentiert der Regionalmarketingverein Westmecklenburg als idealen Ort zum Leben und Arbeiten. Der Verein Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V. zieht eine positive Bilanz der diesjährigen Urlauberaktionstage, die vom 12. bis 15. August an den Ostseestränden von Boltenhagen und der Insel Poel stattfanden. Mit insgesamt rund 800 Besucherinnen und Besuchern wurde die Aktion gut angenommen. An vier Tagen nutzten zahlreiche Urlauber die Gelegenheit, sich vor Ort über die vielfältigen beruflichen Perspektiven in der Region Westmecklenburg zu informieren.Die Urlauberaktionstage, die bereits zum sechsten Mal vom Welcome Service Center Nordwestmecklenburg (WSC NWM) organisiert wurden, boten den Touristinnen und Touristen die Möglichkeit, sich in entspannter Strandatmosphäre über mehr als 150 aktuelle Stellenangebote aus der Region zu informieren. Seit 2024 erfolgte die Organisation und das Marketing zusammen mit dem Westmecklenburg e.V.Die Stellenprofile von über 50 regionalen Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Pflege, IT, Bildung und Produktion stießen auf großes Interesse. Die Standbesucher kamen aus Bundesländern wie Bayern, Hessen, Berlin und Hamburg. Ziel der Initiative ist es, jungen Fachkräften, die eine neue berufliche Herausforderung und eine hohe Lebensqualität suchen, den Start bei der Neuorientierung in Westmecklenburg zu erleichtern und sie über die Möglichkeiten vor Ort zu informieren.Dank der Beteiligung der Kampagne "Lehrer in MV" des Bildungsministeriums am Eröffnungstag, die über offene Lehrstellen und Seiteneinstiegsmöglichkeiten informierte, sowie durch einen Stand der WINGS-Fernstudiengänge an der Hochschule Wismar konnte eine noch breitere Zielgruppe angesprochen werden.Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH und Vorstandsvorsitzender des Westmecklenburg e.V. zeigte sich erfreut über die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen: "Die Arbeitsbedingungen und Löhne sind in Teilen der alten Bundesländer schlechter als bei uns. In einigen Gesprächen konnte ich feststellen, dass in Nordwestmecklenburg gerade bei den mittleren und großen Firmen das Lohnniveau mittlerweile auf einem guten Niveau im bundesweiten Vergleich ist. Außerdem punkten wir mit unserem sehr engmaschigen und kostenfreien Kinderbetreuungsangebot in Mecklenburg-Vorpommern".Pressekontakt:Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V.Nele Debuch | Marketing ManagerinPuschkinstr. 44 | Altes Rathaus | 19055 Schwerin0385/7788723 | derhake@westmecklenburg.de | www.westmecklenburg.deOriginal-Content von: Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168023/5847037