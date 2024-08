Köln (ots) -"Die Produktivität der deutschen Wirtschaft ist erneut zurückgegangen - eine bedenkliche Entwicklung, die den Wohlstand in Deutschland gefährdet. Welchen Beitrag kann künstliche Intelligenz leisten, um neue Potenziale freizusetzen? Welche Kompetenzen brauchen wir am Standort, um diese voll auszuschöpfen? Erfahren Sie auf dem Betriebswirtschafter-Tag 2024, wie Wissenschaft und Praxis bereits heute KI nutzen und welche Chancen und Herausforderungen sich für die Zukunft ergeben." Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Robert Bosch GmbHZu den Themen:Den digitalen Wandel gestalten: Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität stärken- Machbarkeit und Nutzen: "KI in Action"- KI und Audit & Assurance- KI und Daten als Schlüsselressource- KI und Steuern- KI und Regulatorik & Digitale Ethikdiskutieren:Jonas Andrulis, Founder und CEO, Aleph Alpha GmbHDominik Asam, Mitglied des Vorstands, SAP SEProf. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Robert Bosch GmbHDr. Elke Baumann, Strategische Steuerung; Grundsatzfragen des Steuersystems und Koordinierung; Organisation und Automation, KONSENS Bundesministerium der FinanzenDr. Susanne Beckers, AI Strategy Expert, SAP SEDr. Christian Brauckmann, Mitglied des Vorstands, DZ BANK AG Deutsche Zentral-GenossenschaftsbankWP StB Dr. Claus Buhleier, Partner, Leiter des Deloitte Center für Corporate Governance, Deloitte GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftProf. Dr. Peter Buxmann, Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik | Software & Digital Business, TU DarmstadtProf. Dr. Anne d'Arcy, Institut für Corporate Governance, WU WienWP StB Lennart Ehlers, Partner, Financial Services / Digital Audit, KPMG AG WirtschaftsprüfungsgesellschaftProf. Dr. Marc Eulerich, Lehrstuhl für Interne Revision, Universität Duisburg-EssenProf. Dr. Thomas Fetzer, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Regulierungsrecht und Steuerrecht, Universität MannheimMichael Freudenberg, Partner Tax, Head of Global Transfer Pricing Services in Germany, KPMG AG WirtschaftsprüfungsgesellschaftProf. Dr. Axel Haller Lehrstuhl für Financial Accounting and Auditing, Universität RegensburgJochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender, Infineon Technologies AGProf. Dr. -Ing. Holger Hanselka, Präsident, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.Sylvia Heckmeier, Executive Vice President Group Taxes, Merck KGaARA Prof. Dr. Thomas Höppner, Partner, Kanzlei Hausfeld Rechtsanwälte LLPProf. Dr. Karlheinz Hornung, Executive Board Member, Sigma Sino Ltd.Prof. Dr. Dieter Jacob, Technische Universität Bergakademie FreibergProf. Dr. Christine Legner, Professur für Information Systems, Universität LausanneProf. Dr. Peter Kajüter, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Internationale Unternehmensrechnung, Universität MünsterDr. Andreas Liebl, Managing Director and Founder, appliedAI Initiative GmbHProf. Dr. Jörg H. Mayer, Kompetenzzentrum Unternehmenssteuerungssysteme, TU DarmstadtWalid Mehanna, Chief Data & AI Officer, Merck GroupProf. Dr. Stefan Müller, Professur für BWL, insbes. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen, Helmut-Schmidt-Universität HamburgProf. Dr. Bernhard Pellens, Lehrstuhl für Internationale Unternehmensrechnung, Ruhr-Universität BochumDr. Tanja Rückert, Geschäftsführerin, Robert Bosch GmbHProf. Dr. Deborah Schanz, Institut für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Ludwig-Maximilians-Universität MünchenProf. Dr. Markus Scholz, Betriebswirtschaftslehre, insbes. Responsible Management, Technische Universität DresdenProf. Dr. Christopher Sessar, Chief Accounting Officer - Head of Global Accounting, Reporting and Tax, SAP SEProf. Dr. Dirk Simons, Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, Universität MannheimDr. Monica Streck, Head of Sustainability, HENSOLDT AGProf. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Caren Sureth-Sloane, Betriebswirtschaftslehre, insbes. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Universität PaderbornKatja van Doren, Mitglied des Vorstands, RWE AGProf. Dr. Jan vom Brocke, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Geschäftsprozessmanagement, Universität MünsterAxel Voss, Mitglied des Europäischen ParlamentsProf. Dr. Barbara E. Weißenberger, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Controlling und Accounting, Heinrich-Heine-Universität DüsseldorfDr. Friedrich Zimmermann, Leiter Steuern, REWE GroupDas Programm des 2. Kongresstages bei den Deutschen Betriebswirtschafter-Tagen wird traditionell durch die Arbeitskreise der Schmalenbach-Gesellschaft gestaltet. Beim 78. Deutschen Betriebswirtschafter-Tag diskutieren virtuell:AK Baubetriebswirtschaft I AK Corporate Governance Reporting I AK Digital Finance I AK Digital Finance - NEXT GEN CFO I AK Digital Reporting I AK Externe und Interne Überwachung der Unternehmung I AK Externe Unternehmensberichterstattung I AK Integrated Reporting und Sustainable Management I AK Internes Rechnungswesen und Controlling I AK SteuernDie gemeinnützige Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. bildet seit Jahrzehnten einen wichtigen Begegnungsraum für die betriebswirtschaftliche Theorie und Praxis und ist ein einzigartiges Netzwerk: hochkarätig, fachlich führend, wissenschaftlichen Standards verpflichtet, ideell und finanziell unabhängig. Sie veranstaltet Tagungen und Kongresse, insbesondere alljährlich im Frühjahr die Schmalenbach-Tagung und im Herbst den Deutschen Betriebswirtschafter-Tag. Das fachliche Fundament legen Arbeitskreise, in denen sich über 700 Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Praxis engagieren. "Schmalenbach Journal of Business Research" (SBUR) und "Schmalenbach IMPULSE" erscheinen im Auftrag der Schmalenbach-Gesellschaft.Weitere Informationen unter: https://betriebswirtschafter-tag.de/