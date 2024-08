Selbst wenn das zweite Quartal die erwartete Abschwächung in der Wachstumsdynamik von SFC Energy gebracht hat - für die Analysten ist das Thema einer möglichen Prognoseanhebung für das Gesamtjahr 2024 noch längst nicht vom Tisch. Das zeigte sich einmal mehr auf dem jüngsten Investoren-Call zur Vorlage des Halbjahresberichts 2024. Grundsätzlich befindet sich der Anbieter von ... The post SFC Energy: Blick auf den Chart sieht wieder besser aus appeared first on Boersengefluester.

