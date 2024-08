Die PayPal-Aktie hat in den letzten Wochen dank einer richtungsweisenden EU-Entscheidung und starken Quartalszahlen erheblich an Wert gewonnen. Neue Wachstumschancen im Mobile-Payment-Markt und optimistische Analystenprognosen stützen den aktuellen Kursanstieg.PayPal-Aktie: EU-Entscheidung und Quartalszahlen befeuern Kursrally EU-Beschluss gibt PayPal Auftrieb In den vergangenen Wochen konnte die PayPal-Aktie kräftig zulegen, vor allem dank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...