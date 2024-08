Neuss (ots) -Yanfeng stellt erstmals sein "Electric Vehicle Interior"-Konzept (EVI) in Europa vor. Die Vision: ein Fahrzeuginnenraum, der dank der Designfreiheit einzigartige Innenraumerlebnisse bietet und im Cockpitbereich dem Fahrer viel Bewegungsspielraum und Entspannung ermöglicht. Die Designer des Unternehmens verzichteten auf die traditionelle Instrumententafel und integrierten alle wichtigen Funktionen in ein innovatives "Smart Cabin Seat"-Modul. Dazu zählen intelligente Oberflächen zur Bedienung und Steuerung des Fahrzeugs, eine aktive Kopfstütze mit Audiofunktionen, fortschrittliche Sicherheitssysteme, eine sitzintegrierte Klimatisierung sowie praktische Ablage- und Lademöglichkeiten.Mit dem EVI-Konzept greift das Unternehmen die veränderten Bedürfnisse und Erwartungen von Nutzern von Elektrofahrzeugen auf und zeigt neue Möglichkeiten der Gestaltung von zukünftigen Innenräumen. "Umfangreiche Studien unseres Research-Teams haben gezeigt, dass Nutzer sich vor allem mehr intuitiv bedienbare Technologie wünschen, um ein unterhaltsames und angenehmes Erlebnis zu schaffen. Außerdem wünschen sie sich mehr Raumangebot, das sich deutlich von dem in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor unterscheidet", erläutert Patrik Nebout, Chief Technology Officer von Yanfeng, die Hintergründe zur Entwicklung des Konzepts.Das Steer-by-wire-System unterstützt verschiedene FahrmodiDas "Smart Cabin Seat"-Modul ist integrativer Bestandteil des EVI-Konzepts. Es kombiniert die beiden Vordersitze, eine integrierte Mittelkonsole, ein Steer-by-Wire-Eingabesystem, HMI-Elemente, Displays, Sicherheitsgurte und Airbags sowie ein komfortables HVAC-Mikroklimasystem. Das Steer-by-Wire-System verfügt über ein integriertes Display, das für Interaktionen beim autonomen Fahren eingeklappt werden kann und für Fahrfunktionen je nach gewünschtem Fahrmodus in eine Lenkposition gebracht wird. Da die HMI-Anzeigeschnittstelle vollständig in den ausfahrbaren Steer-by-Wire-Arm integriert ist, erfordert das große Display im vorderen Teil der Kabine keine Touch-Interaktion mehr.Erste Ergebnisse von Konsumentenstudien mit einem EVI-Prototyp belegen die hohe Akzeptanz des neuartigen Konzepts. Teilnehmer der Studien lobten insbesondere das großzügige Raumgefühl und das innovative Layout - obwohl an der Größe und Form der Karosserie einer traditionellen SUV-Architektur nichts geändert wurde.Einfacher Einbau für Fahrzeughersteller"Neben dem verbesserten Nutzererlebnis bietet das EVI auch Vorteile für Automobilhersteller. Die Integration aller wichtigen Komponenten in das 'Smart Cabin Seat'-Modul vereinfacht und beschleunigt den Montageprozess und reduziert gleichzeitig die Kosten", ergänzt Patrik Nebout. Möglich wird dies durch die bereichsübergreifenden Kompetenzen von Yanfeng, die Wissen und Erfahrung in allen Produktkategorien vereinen: Elektronik, Sicherheitssysteme, Sitze und Innenausstattung.Darüber hinaus leistet das EVI einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Durch den Wegfall der traditionellen Instrumententafel reduziert sich das Gesamtgewicht des Fahrzeugs um rund 11 kg, was zu einer verbesserten Energieeffizienz, größerer Reichweite und geringeren CO2-Emissionen beiträgt. Die Verwendung nachhaltiger Materialien wie Compression Hybrid Molding (CHyM) mit Naturfasern unterstreicht das Nachhaltigkeitsengagement von Yanfeng. Der modulare Ansatz vereinfacht zudem die Demontage am Ende des Fahrzeuglebenszyklus und unterstützt zusätzlich die Kreislaufwirtschaft.Mit dem EVI-Konzept unterstreicht Yanfeng seine Position als innovativer Entwickler zukunftsweisender Innenraumlösungen für die Elektromobilität.Über YanfengYanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt global rund 57.000 Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 4.200 Experten ist in 12 Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Innenraumlösungen die Mobilität der Zukunft zu gestalten.Weitere Informationen finden Sie unter www.yanfeng.com.Pressekontakt:Yanfeng InternationalJagenbergstraße 141468 NeussAstrid SchafmeisterTel.: +49 2131 609-3028E-Mail: astrid.schafmeister@yanfeng.comOriginal-Content von: Yanfeng, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117551/5847102