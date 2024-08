Die Veranstaltung kennzeichnet das 10. Jubiläum der World FZO und lockt Vertreter aus 100 Ländern und über 2.000 internationale Wirtschaftsführungskräfte an

Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE sowie Herrscher von Dubai, wird Dubai die 10.Ausgabe des jährlichen Weltkongresses der World Free Zones Organization (World FZO) ausrichten. Die Veranstaltung findet vom 23. bis 25. September im "Madinat Jumeirah" unter dem Thema "Zonen und die sich verändernden globalen Wirtschaftsstrukturen Erschließung neuer Investitionsmöglichkeiten" statt.

World FZO Chairman during last year's congress 2023 (Photo: AETOSWire)

Die diesjährige Veranstaltung kennzeichnet den 10. Jahrestag der World FZO und wird zum zweiten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt seit ihrer Gründung in Dubai ausgerichtet. Die letzte Ausgabe war eine der größten in der Geschichte der World FZO und trug wesentlich zu ihrem anhaltenden Erfolg bei.

Die 10. Ausgabe wird Vertreter von Wirtschaftszonen aus der ganzen Welt versammeln und spiegelt das Engagement der World FZO wider, die entscheidende Rolle der Wirtschaftszonen im globalen Handel zu fördern, durch die mehr als ein Drittel des weltweiten Handels fließt. Die Veranstaltung wird die Bedeutung dieser Zonen für die Unterstützung der nationalen Volkswirtschaften, die Erleichterung des Handelsaustauschs, die Ankurbelung von Handelsgeschäften, die Förderung der digitalen Wirtschaft, die Anziehung ausländischer Investitionen und die Unterstützung anderer Wirtschaftssektoren hervorheben.

Dr. Mohammed Al-Zarooni, Vorsitzender der World FZO, sagte: "Die Ausrichtung des 10. Weltkongresses der World FZO spiegelt Dubais Engagement wider, aktiv zur Entwicklung des globalen Systems von Wirtschaftszonen beizutragen, die in unserer heutigen Zeit das Rückgrat des internationalen Handels bilden. Dies steht im Einklang mit Dubais Bestreben, den Außenhandel auf 25 Billionen AED zu verdoppeln. Außerdem hat sich Dubai zum Ziel gesetzt, bis 2033 Handelsrouten mit 400 neuen Städten weltweit zu errichten, wie es die Dubai Economic Agenda (D33) mit ihren ehrgeizigen Zielen vorsieht."

"Die Organisation der Veranstaltung in Dubai bietet eine erneute Gelegenheit, tiefgehende Visionen zu präsentieren und die Zukunft des Wirtschaftszonen-Sektors weltweit vorauszusehen. Sie fördert konstruktive und ergebnisreiche Diskussionen unter allen Beteiligten darüber, wie man Geschäfte erleichtern, verschiedene Märkte miteinander verbinden und den Kunden kosteneffiziente Prozesse anbieten kann."

Derzeit hat die Organisation mehr als 1.600 Mitglieder aus 141 Ländern, die durch 12 Regionalbüros in aller Welt und 42 nationale Kontaktstellen vertreten sind.

*Quelle: AETOSWire

