Hamburg (ots) -Einen HPV-Test können Versicherte der Mobil Krankenkasse ab sofort von zu Hause aus durchführen. Das Angebot wird mit dem Kooperationspartner TeleClinic (https://www.teleclinic.com/) und dessen Partner DasLab (https://daslab.health/de) realisiert. Zusätzlich werden die Kosten für eine HPV-Impfung altersunabhängig übernommen.2020 erhielten etwa 4.640 Frauen in Deutschland die Diagnose Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom). Die Hauptursache von Gebärmutterhalskrebs sind sexuell übertragbare humane Papillomviren (HPV). Dabei muss unter den verschiedenen Virustypen unterschieden werden: Einige heilen folgenlos von alleine aus, andere wie HPV 16 und 18 können zu einem Zervixkarzinom führen.In Deutschland erhalten Versicherte ab 35 Jahren als Regelleistung alle drei Jahre die Co-Testung aus HPV und PAP-Abstrich. Das weicht von der WHO-Empfehlung ab, laut derer ein HPV-Screening ab 30 Jahren angedacht ist.Mit den Testkits für unsere weiblichen Versicherten ab 25 Jahren kann diese Vorsorgelücke zum Teil geschlossen werden."Vorsorgeuntersuchungen, wie beispielsweise die Gebärmutterhalskrebsvorsorge, sind für die Mobil Krankenkasse sehr relevant, um frühzeitig eine Erkrankung zu identifizieren. Die Möglichkeit der gynäkologischen Krebsvorsorge nutzen jedoch bei weitem nicht alle Frauen. Es ist anzunehmen, dass viele HPV-Infektionen unentdeckt bleiben. Wir möchten jedoch mehr tun und die Vorsorge- und Früherkennungsquoten erhöhen. Genau hier setzt die TeleClinic gemeinsam mit DasLab und uns an. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele der anspruchsberechtigten Versicherten die Gebärmutterhalskrebsvorsorge in Anspruch nehmen.", so Anja Hebbelmann, Referentin Versorgungsinnovationen bei der Mobil Krankenkasse."Der Test ersetzt nicht den jährlichen Vorsorgetermin beim niedergelassenen Gynäkologen/bei der Gynäkologin. Er soll als niedrigschwelliges Selbsttest-Angebot die Lücke bei den Frauen schließen, die die Vorsorge bei der Gynäkologin vor Ort nicht oder nicht regelmäßig wahrnehmen", erklärt Dr. Schmidt-Siebeth von der TeleClinic.Versicherte bestellen das Testkit über die TeleClinic und bekommen dies im Anschluss von DasLab nach Hause geliefert. Der Abstrich wird dann mittels vorfrankiertem Rücksendekarton an das Partnerlabor zurückgeschickt. Das Ergebnis gibt es via verschlüsseltem digitalen Versand. Die Versicherten haben die Möglichkeit ihr Ergebnis in einer Videosprechstunde über die TeleClinic mit einem Arzt oder einer Ärztin zu besprechen. Fällt der Abstrich positiv aus, erfolgt eine engmaschige Kontrolle und Betreuung bei der Gynäkologin/beim Gynäkologen in der Praxis vor Ort.Interessierte finden alle Informationen hier (https://mobil-krankenkasse.de/unsere-leistungen/vorsorge/vorsorge-und-frueherkennung-fuer-frauen/gebaermutterhalskrebs-frueherkennung.html).Die Mobil Krankenkasse auf einen Blick:Mit rund 1 Million Versicherten gehört die seit 1952 bestehende Mobil Krankenkasse heute zu den Top 20 im System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Wir unterstützen unsere Versicherten dabei, nachhaltig gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Persönlich betreut werden die Versicherten in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München undNeu-Isenburg. Weitere Informationen zur Mobil Krankenkasse unter mobil-krankenkasse.de (http://bkk-mobil-oil.de).Über TeleClinic:Über die TeleClinic können Patienten in wenigen Klicks, je nach Verfügbarkeit, von einem erfahrenen, in Deutschland niedergelassenen Arzt telemedizinisch per Video oder Fragebogen behandelt werden. Nach ärztlichem Ermessen können täglich und rund um die Uhr Krankschreibungen, Rezepte, Arztbriefe und DiGA-Kurzatteste durch die behandelnden Ärzte ausgestellt werden. Elektronische Rezepte können bundesweit in Vor-Ort-Apotheken oder online bei Versandapotheken eingelöst werden.Weitere Informationen finden Sie unter www.teleclinic.comÜber DasLab:DasLab ist ein Healthtech-Unternehmen, das sich auf die Verbesserung der Krebsfrüherkennung spezialisiert hat. Durch die Integration modernster Labordiagnostik, Technologie und Service ermöglicht DasLab einen einfachen und nahtlosen Zugang zu wesentlichen Früherkennungsuntersuchungen für Krebserkrankungen. Der innovative Ansatz kombiniert häusliche Probenentnahme, digitale Laborergebnisse und telemedizinische Konsultationen. Hierdurch können die Teilnahmeraten an Screening-Programmen signifikant erhöht werden. Mit einer Vision von einer gesünderen Welt ermöglicht DasLab eine intelligente, personalisierte und nachhaltige Gesundheitsversorgung für alle.Weitere Informationen finden Sie unter: Connecting diagnostics - DasLab - Connecting Diagnostics (https://www.daslab.health/de)