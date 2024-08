Die Redcare Pharmacy-Aktie (WKN: A2AR94) ist am Dienstag erneut unter Druck geraten und droht weiter Gewinne von der Rallye der vergangenen Monate abzugeben. Das belastet die Papiere jetzt und so sind die Aussichten für den Wachstumswert. Doc Morris zieht Redcare nach unten Nachdem die Aktie von Redcare Pharmacy infolge guter Zahlen vor einigen Wochen einen kräftigen Satz nach oben gemacht hat, wurden zuletzt große Teile der Gewinne abgegeben. Am ...

