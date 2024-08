Die Aktie von Realty Income ist wegen ihrer monatlichen und stabil steigenden Ausschüttung ein fester Bestandteil in vielen Investorenportfolios. Doch wie steht es aktuell um den beliebten Dividendenaristokraten? So sehen Analysten die aktuelle Lage und das müssen Investoren außerdem wissen. Analysten eher skeptisch Trotz der Immobilienkrise in den USA hat sich die Aktie von Realty Income überraschend positiv entwickelt. Auf Sicht eines Jahres legte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...