DJ Wirtschaftsministerium: EU genehmigt Beihilfe für Chipfabrik von TSMC

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat die beihilferechtliche Genehmigung für die geplante Milliardeninvestition des taiwanischen Chipherstellers TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) und seiner Partner Bosch, Infineon und NXP in eine neue Chipfabrik am Standort Dresden erteilt. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Beim Spatenstich in Dresden ist am heutigen Dienstag neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor Ort.

Der Chiphersteller plant in Dresden Investitionen von mindestens 10 Milliarden Euro, um dort künftig innovative und nachhaltige Mikrochips als Auftragsfertigung zu produzieren. Das Wirtschaftsministerium plant, den milliardenschweren Aufbau der neuen Chipfabrik im Einklang mit dem Europäischen Chip-Gesetz zu unterstützen. Dafür werden bis zu 5 Milliarden Euro bereitgestellt.

"Deutschland kann sich auf eine neue, hochmodernde Chipfabrik freuen, die die Versorgung mit innovativen Chips hierzulande und in Europa stärkt, bestehende und künftige Bedarfe der Anwenderindustrien adressiert und tausende High-Tech Arbeitsplätze schafft. Mit der Investition wird der Halbleiterstandort Deutschland weiter wachsen und Europas Resilienz im Halbleiterbereich gestärkt", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Die Investition und die staatlich geplante Förderung sicherten Wertschöpfung, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft, so der Minister.

Die heutige Entscheidung der Europäischen Kommission ist laut Ministerium eine wesentliche rechtliche Voraussetzung für eine Finalisierung der beabsichtigten Förderung des Bundes.

Die Bundesregierung werde nun das hohe Tempo des Projekts beibehalten und zügig die Förderzusage finalisieren, so Habeck.

August 20, 2024

