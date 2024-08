Solana ETF noch immer im Rennen?

Auch Solana kann heute mit seiner positiven Performance am Markt punkten. Zwischenzeitlich stieg der Kurs der fünftgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung auf über 148 US-Dollar, von einem Start bei rund 140 US-Dollar am Dienstagmorgen. Aktuell notiert der Solana-Kurs bei 146,49 US-Dollar, was einer Steigerung von knapp 3 % im 24-Stunden-Vergleich entspricht.

Damit hat sich Solana erneut von der wichtigen Support-Marke bei 139 US-Dollar abgesetzt und konnte nun seit März nicht mehr unter 130 US-Dollar gehandelt werden. Diese beiden Marken stellen aktuell die wichtigsten Support-Level für den Solana-Kurs dar, während auf der Oberseite das Widerstandsniveau bei 152 US-Dollar für einen weiteren Anstieg durchbrochen werden muss.

ETF doch noch im Rennen?

Gestern berichteten viele Nachrichtenseiten und Krypto-Experten darüber, dass der Solana-ETF möglicherweise zurückgezogen wurde. Die entsprechenden Formulare und Anträge waren auf der offiziellen Website weder über die Suche noch über direkte Links auffindbar. Während viele dies als bärisches Signal für die Kryptowährung betrachteten, meldete sich nun Matthew Sigel, der Head of Digital Assets bei VanEck, zu Wort. VanEck ist eines der Finanzunternehmen, das einen Antrag für einen Solana-ETF bei der Börsenaufsicht eingereicht hat.

https://x.com/solananew/status/1825634949480730720

Matthew Sigel gab auf der Social-Media-Plattform X bekannt, dass der Antrag 19B-4 seitens VanEck noch immer aktiv ist und weder zurückgezogen noch abgelehnt wurde. Er konnte jedoch nicht genau erklären, warum der Antrag auf der offiziellen Website nicht mehr zu finden ist, versicherte aber, dass die Antragstellung und der geplante Zeitrahmen weiterhin bestehen.

Solana-Kurs wieder bullish

Der Solana-Preis bewegte sich in letzter Zeit seitwärts, während die Bullen auf Widerstand bei etwa 152 USD gestoßen sind. Sollte Solana den Aufwärtstrend beibehalten, könnte schon bald auch die 200-Tage-SMA-Linie bei 159 US-Dollar überwunden werden. Aktuell notiert der Kurs bereits über der 50-Tage-SMA, was als bullisch gewertet werden kann.

Der RSI steigt mittlerweile über die Marke von 50 und nähert sich mit 57 der überkauften Zone an. Dennoch bleibt noch Luft nach oben für weitere Entwicklungen von SOL. Basierend auf der SOL/USD-Analyse im 4-Stunden-Chart zeigt der Token eine bullische Tendenz. Die Bullen nutzen die wichtigsten Indikatoren, um einen Ausbruch über die Konsolidierungsphase hinaus zu erreichen. Sollte der Trend anhalten, könnte der Solana-Preis auf das nächste Widerstandsniveau bei 183,94 USD steigen.

Technische Faktoren und Aussichten, Quelle: https://coincodex.com/crypto/solana/price-prediction/

Die Analyseplattform CoinCodex zieht nach Durchsicht der technischen Daten folgendes Fazit: "Laut unserer aktuellen Solana-Preisprognose wird der Preis von Solana voraussichtlich um 14,82 % steigen und bis zum 19. September 2024 einen Wert von 168,42 USD erreichen. Unsere technischen Indikatoren zeigen derzeit eine neutrale Stimmung an, während der Fear & Greed Index mit einem Wert von 30 (Angst) eine eher pessimistische Markteinschätzung signalisiert. In den letzten 30 Tagen verzeichnete Solana an 13 von 30 Tagen (43 %) positive Kursbewegungen bei einer Preisvolatilität von 10,79 %. Basierend auf dieser Prognose scheint jetzt ein guter Zeitpunkt zu sein, um Solana zu kaufen."

Gewinne möglich

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.