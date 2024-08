Uslar (ots) -Die Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG und der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) verlängern ihre Partnerschaft. Der Dienstrad-Leasinganbieter und der DEB weiten ihre seit dem Jahr 2021 bestehende Kooperation, insbesondere im Nachwuchsbereich, im Zuge der Verlängerung zudem erheblich aus.Der Bikeleasing-Service ist damit berechtigt, für mindestens drei Jahre, die Bezeichnung "Offizieller Hauptsponsor des DEB-Nachwuchses und der Deutschen Eishockey-Nachwuchsnationalmannschaften" zu führen. Ab der kommenden Spielzeit 2024/2025 wird das Bikeleasing-Engagement bei allen Länderspielen und Weltmeisterschaften der DEB-Nachwuchsnationalmannschaften auf der On-Ice-Bekleidung zu sehen sein."Ebenso wie bei unserem Geschäftsmodell setzen wir auch bei unseren Kooperationen auf Nachhaltigkeit, im Sinne einer langjährigen und für alle Beteiligten gewinnbringenden Zusammenarbeit. Wir verstehen unsere Engagements als soziale Verantwortung, der wir einen möglichst hohen Mehrwert geben wollen", beschreibt Paul Sinizin, CEO der Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, die Beweggründe, die hinter dem Engagement stehen. "Deswegen haben wir uns entschieden, die Partnerschaft mit dem DEB nicht nur zu verlängern, sondern insbesondere im Nachwuchsbereich auszuweiten."Nicholas Rausch, Leiter DEB-Sponsoring, zeigt sich ebenfalls erfreut über die Ausweitung der Zusammenarbeit: "Der Bikeleasing-Service und der Deutsche Eishockey-Bund e.V., können bereits auf eine dreijährige, erfolgreiche Partnerschaft zurückschauen. Wir freuen uns, dass die bestehende Kooperation nun nicht nur verlängert, sondern sogar ausgebaut wird. Dem Verband liegt die Förderung des Nachwuchses besonders am Herzen und darum begrüßen wir es in hohem Maße, mit dem Bikeleasing-Service einen vertrauensvollen Unterstützer gewonnen zu haben."Über den Bikeleasing-ServiceBereits seit 2015 zählt der Bikeleasing-Service zu den führenden Akteuren im Bereich Dienstrad-Leasing. Als Anbieter überzeugt das Unternehmen im Wettbewerb nicht nur mit dem reinen Dienstrad-Leasing, sondern auch durch ein besonders umfangreiches Service-Paket. Die hausinterne Schadensabteilung und der umfassende Versicherungsschutz setzen Maßstäbe im Bereich Kundenservice.Dieses Konzept kommt an: Im deutschsprachigen Raum vertrauen mittlerweile mehr als 65.000 Unternehmen mit insgesamt mehr als 3,5 Mio. Mitarbeitern auf die Leistungen des Unternehmens und können sich bei einem beständig wachsenden Netzwerk aus lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und im ausgewählten Onlinehandel ihr persönliches Dienstrad aussuchen.An den Unternehmensstandorten im südniedersächsischen Uslar, im hessischen Vellmar und im österreichischen Innsbruck sind zurzeit rund 300 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.Pressekontakt:Linda VolkmannHead of CommunicationsE-Mail: presse@bikeleasing.deTelefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104https://bikeleasing.de/presseOriginal-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166262/5847165