Bielefeld (ots) -Besonders in lokalen und mittelständischen Unternehmen ist die optimale Bearbeitung von Leads und Anfragen über den gesamten Vertriebsprozess eine zeitintensive und oft ungeliebte Aufgabe, die dennoch entscheidend für den unternehmerischen Erfolg ist. Mit der Simpli GmbH haben die Vertriebs- und (KI-)Softwareexperten Dennis Melson und Tim Hoppe eine Lösung entwickelt, die ihren Kunden den optimalen Mehrwert liefert: Sie entwickeln unter der Marke Simpli.bot KI-basierte Vertriebsprozesse und Vertriebsmitarbeiter, die nicht nur exzellent geschult sind, sondern auch effizient, kostengünstig sowie hochqualitativ arbeiten. Wie die Zusammenarbeit in der Praxis abläuft, von welchen enormen Vorteilen ihre Kunden profitieren und warum ihre KI-Vertriebsassistenz die bislang beste am Markt ist, erfahren Sie hier.Als Motor eines jeden Unternehmens ist der Vertrieb maßgeblich für den Unternehmenserfolg und die Höhe der Umsätze verantwortlich. Dabei wirken sich vor allem die Reaktionszeit sowie die Qualität der Beantwortung von Kundenanfragen auf die Abschlussrate aus. Aktuellen Studien ist jedoch zu entnehmen, dass über die Hälfte aller telefonischen Anfragen nicht beantwortet werden und es nahezu niemand schafft, auf sofort eingehende Anfragen, beispielsweise per Kontaktformular, WhatsApp, Social-Media-Messenger oder Anrufe zu reagieren - Antworten innerhalb der ersten fünf Minuten können die Abschlussrate laut Studien jedoch um beeindruckende 800 Prozent im Vergleich zu einer Antwort ab der sechsten Minute erhöhen. Neben der Geschwindigkeit stellen auch die allgemeine Erreichbarkeit und die Komplexität bei der Bearbeitung vieler Anfragen für die meisten Unternehmen ein großes Problem dar. Angesichts der Unbeliebtheit dieser Tätigkeit haben sie zudem Schwierigkeiten, leistungsstarke und kosteneffiziente Mitarbeiter zu finden, sodass es ihnen nicht gelingt, ihr volles Umsatzpotential auszuschöpfen. "Sind Unternehmen telefonisch schwer erreichbar oder beantworten Anfragen verzögert oder in schlechter Qualität, gehen potenzielle Kunden schnell an die Konkurrenz verloren oder verlieren das Interesse komplett", erklärt Dennis Melson, Geschäftsführer der Simpli GmbH."Mithilfe von Künstlicher Intelligenz haben wir eine Lösung entwickelt, die 24/7 exzellenten und maßgeschneiderten Kundenservice bietet und dabei effizienter und günstiger ist als ein Mitarbeiter", fährt sein Geschäftspartner Tim Hoppe fort. Mit Simpli.bot, einer Marke der Simpli GmbH haben es sich die Vertriebs- und KI-Experten zur Aufgabe gemacht, für Unternehmen mit kontinuierlichen Kundenanfragen KI-Vertriebsmitarbeiter zu entwickeln und zu schulen und ihnen maßgeschneiderte KI-Vertriebsprozesse zu liefern. Dabei steht den Kunden eine KI-Softwareplattform zur Verfügung, auf der alle hochkomplexen Vorgänge zusammenlaufen und von der aus der KI-Vertriebsmitarbeiter, eine Art KI-Chatbot, automatisch agieren kann. Die Plattform wird dabei immer entlang des gesamten Vertriebsprozesses auf Basis der Kundenanforderungen durch die Experten von Simpli.bot angepasst. "Dies ist besonders wichtig, da ohne eine umfassende Betrachtung des Vertriebsprozesses und eine exzellente vertriebliche Ausbildung der KI scheitern KI-Projekte häufig und bieten nur minimalen Mehrwert", so Dennis Melson. Mit diesem Angebot revolutionieren die Vertriebs- und Entwicklungsprofis die Vertriebsabteilungen ihrer Kunden, zu denen unter anderem Unternehmen wie Handwerksbetriebe, Werkstätten, Kieferorthopäden oder mittelständische Unternehmen und Softwareanbieter zählen und sorgen zuverlässig dafür, dass deutlich mehr Verkaufschancen genutzt werden können - und das bei gleichzeitig enormer Zeitersparnis und besserem Kundenservice.KI-Vertriebsmitarbeiterin Eva von Simpli.bot revolutioniert den Vertrieb jedes UnternehmensDie Nutzung von KI-Vertriebsmitarbeitern eröffnet Unternehmen, die Anfragen oder Leads generieren, revolutionäre neue Möglichkeiten. Dabei ist die Expertise, die hinter der KI steht, essenziell für den Erfolg: Ein professioneller, maßgeschneiderter Vertriebsprozess, das entsprechende Vertriebsgesprächs-Know-how sowie die Implementierung des gesamten Wissens in den KI-Mitarbeiter sollten hier die Basis bilden. "Wenn ein KI-Chatbot von der Stange genutzt oder selbst programmiert wird, anstatt von Experten entlang eines vollständigen Prozesses erstellt zu werden, produziert er in der Regel enttäuschende Ergebnisse", verrät Dennis Melson. "Ein Simpli.bot ist laut Kundenaussage hingegen so gut, dass die Kunden unserer Kunden gar nicht merken, dass sie mit einem KI-Chatbot kommunizieren." Schließlich entwickelt das Team von Simpli.bot ausschließlich exzellente KI-Vertriebsmitarbeiter, die Anfragen entlang eines auf das Kundenunternehmen zugeschnittenen Geschäftsprozesses in Textform kontaktieren, qualifizieren, terminieren, erinnern, umbuchen und nachverfolgen, sodass keine Anfrage mehr unbeantwortet bleibt. Darüber hinaus leistet der KI-Chatbot viele andere Hilfestellungen, die Kunden vor dem Erstgespräch mit den KI-Prozessberatern von Simpli.bot noch gar nicht bewusst sind: Unter anderem nutzen mittlerweile zahlreiche Kunden Eva, um Kundenfeedback einzuholen - daraus ergeben sich nicht selten 5-Sterne-Google-Bewertungen, die das Vertrauen der Zielgruppe messbar stärken.Wer von den enormen Vorteilen der KI-gesteuerten Vertriebsprozesse für sein Unternehmen profitieren will, führt im ersten Schritt ein kostenloses KI-Prozessberatungsgespräch mit einem KI-Prozessberater von Simpli, in dem die größten Herausforderungen und Defizite des bisherigen Vertriebsprozesses analysiert werden. Noch beim gleichen Termin wird gemeinsam ein optimierter KI-Vertriebsprozess erarbeitet sowie vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen aufgezeigt, wie es andere Kunden bereits erfolgreich umsetzen. Wenn es zur Zusammenarbeit kommt, entwickelt das Team von Simpli.bot einen optimalen, maßgeschneiderten Prozess sowie einen dazu passenden KI-Vertriebsmitarbeiter. "Nach etwa zwei Wochen kann sich unser Kunde zurücklehnen und beobachten, wie alle Kundenanfragen effizient und in Echtzeit bearbeitet werden", so Tim Hoppe. Dabei steht dem Kunden eine KI-Vertriebsplattform zur Verfügung, mit der er alle Vorgänge einsehen und nachverfolgen kann. Im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit geht es um die kontinuierliche Verbesserung des Prozesses. Währenddessen kann sich der Kunde auf die umfassende Betreuung und stetige Optimierung durch ein Expertenteam verlassen. Schließlich verlangt eine derartige Technologie eine stetige Betreuung, um fortlaufend exzellente Ergebnisse zu generieren - eine Aufgabe, die intern kaum abgebildet werden kann und stattdessen von Simpli.bot als erweitertes Team übernommen wird.Beeindruckende Ergebnisse durch Zusammenarbeit mit der Simpli GmbHDie Ergebnisse der Kunden durch die Zusammenarbeit mit der Simpli GmbH sind beeindruckend: Neben einer höheren Servicequalität und massiver Arbeitsentlastung profitieren die Unternehmen vor allem von einer signifikant höheren Konversionsrate. "Ein Umzugsunternehmen aus unserem Kundenstamm konnte sich beispielsweise von fünf Prozent Terminquote auf fünfunddreißig Prozent Angebotsquote steigern und der Arbeitsaufwand, den ganzen Tag Leads abzutelefonieren, ist komplett weggefallen", berichtet Dennis Melson. Darüber hinaus qualifiziert die KI-Vertriebsmitarbeiterin die Anfragen sogar vor, um Ineffizienz durch die falsche Zielgruppe zu vermeiden. Weil die innovative KI-Lösung von Simpli.bot deutlich weniger als ein Vertriebsmitarbeiter kostet und gleichzeitig den größtmöglichen Mehrwert bietet, birgt sie ein enormes Potenzial und wird zukünftig noch weiter an Relevanz gewinnen. Derzeit gibt es keinen anderen Lösungsanbieter am Markt, dessen Entwicklungsstand mit der Vertriebs-KI der Simpli GmbH mithalten kann.Die Entstehung der revolutionären KI-Vertriebslösung hat eine lange Historie: Dennis Melson und Tim Hoppe haben sich in ihrer Zeit bei Cisco Systems kennengelernt, wo sie verantwortlich für den kleinen Mittelstand in Norddeutschland waren und Kunden bis zu 1.000 Mitarbeiter betreuten. Das Vertriebsteam von Cisco Systems zählt mit einem jährlichen Umsatz von 55 Milliarden US-Dollar und 65 Prozent Bruttomarge zu den besten auf dem Globus. In diesem Team, bestehend aus über 20.000 Vertriebsmitarbeitern, zählten sie zu den Top 1 Prozent aller Vertriebler. "Wenn ein Unternehmen jedes Jahr einen solchen Umsatz umsetzt, dann hat das nicht viel mit Glück zu tun", betont Tim Hoppe. "Es benötigt erstklassige Prozesse und exzellente Vertriebsskills." Bereits ab 2019 nutzen Dennis Melson und Tim Hoppe diese Prozesse und Fähigkeiten für andere Unternehmen - allerdings haben sie es zu Anfang selbst mit Mitarbeitern versucht. "Als im März 2023 KI in aller Munde war, haben wir uns ein Wochenende zusammengesetzt und entschlossen, dass wir uns einmal komplett neu erfinden und all die Prozesse, all das Wissen in eine KI-Plattform stecken", erinnert sich Dennis Melson.So begannen sie, Vertriebsprozesse auf der Grundlage von KI zu entwickeln und ließen ihre weitreichende Vertriebsexpertise sowie wertvolles Entwicklungs- und Prozess-Know-how einfließen. Das Ergebnis ist ein exzellent ausgebildeter Vertriebsmitarbeiter, der durch schnelle Reaktionszeiten und optimale Qualität überzeugt, und damit kostengünstig enorme Umsatzsteigerungen ermöglicht. "Unsere Marktposition als Nummer eins in der KI-Vertriebswelt wollen wir zukünftig noch weiter ausbauen. Dabei ist es unser Anspruch, den Kunden die beste und günstigste Lösung zu bieten", verraten die Geschäftsführer der Simpli GmbH über ihre Mission.