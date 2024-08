Solide Performance und positive Prognosen

Abercrombie & Fitch (ANF) beendete den letzten Handelstag mit einem Kurs von 166,87 $, was einem Anstieg von 1,08 % gegenüber dem vorherigen Tag entspricht. Diese Entwicklung übertraf den S&P 500, der um 0,97 % zulegte. Innerhalb des letzten Monats stiegen die ANF-Aktien um 4,14 %, was eine bessere Performance im Vergleich zum Retail-Wholesale-Sektor (-2,12 %) und dem S&P 500 (-1,85 %) darstellt. Analysten erwarten mit Spannung den Gewinnbericht des Unternehmens, der am 28. August 2024 veröffentlicht wird. Man rechnet mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von 2,13 $, was einem Anstieg von 93,64 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, sowie einem Umsatz von 1,09 Milliarden $, was einem Zuwachs von 16,43 % im Jahresvergleich entspricht. Für das Gesamtjahr liegen die Konsensschätzungen bei einem EPS von 9,49 $ und einem Umsatz von 4,77 Milliarden $.

ANF weist derzeit einen Forward-KGV von 17,4 auf, was eine Prämie gegenüber dem Branchendurchschnitt von 16,15 darstellt. Das Unternehmen zeigt beeindruckende Wachstumszahlen mit einem prognostizierten Anstieg des Cashflows um 225,2 % bis 2025. Mit einer starken Cashflow-Wachstumsrate von 14,8 % und einer durchschnittlichen Gewinnüberraschung von 210,3 % in den letzten Quartalen bleibt Abercrombie & Fitch für Investoren interessant. Zusätzlich wurden in den letzten 60 Tagen drei Gewinnschätzungen nach oben korrigiert, was die Zuversicht in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens widerspiegelt.

