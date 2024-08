Positive Tendenzen und Umsatzwachstum

Die Siemens Energy Aktie setzte ihren positiven Trend fort und verzeichnete einen Zuwachs von 0,4 Prozent auf 25,51 EUR im frühen XETRA-Handel. Das Tageshoch erreichte die Aktie bei 25,65 EUR. Der aktuelle Kurszuwachs könnte die Aktie näher an das 52-Wochen-Hoch von 27,91 EUR bringen, das am 11.07.2024 markiert wurde. Anleger, die in den letzten 52 Wochen investiert haben, könnten sich über stetige Kurssteigerungen freuen, nachdem die Aktie am 27.10.2023 ein Tief von 6,40 EUR erreicht hatte.

Prognosen und Dividenden

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,471 EUR. Diese Erwartung stützt sich auf die positive Entwicklung des Unternehmens, das im letzten Quartal einen Umsatz von 8,80 Mrd. EUR erzielte und damit eine Steigerung von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbuchte. Die bevorstehenden Q4 2024-Kennzahlen werden am 13.11.2024 veröffentlicht. Besonders bemerkenswert ist die geplante Dividende für dieses Jahr von 0,060 EUR, nachdem 2023 keine Ausschüttungen erfolgt sind. Experten prognostizieren, dass Siemens Energy auch in den kommenden Jahren ein solides Wachstum und stabile Erträge vorweisen wird.

