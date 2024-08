Hannover (ots) -Viele Fotografen träumen davon, so bekannt zu werden wie Thomas Hoepker oder Peter Lindbergh. Doch der Weg zur Berühmtheit ist oft steinig. Talent allein reicht nicht aus. Es braucht harte Arbeit, die richtigen Kontakte und ein Gespür für den perfekten Moment. Wie kann man diesen Traum verwirklichen?"Während Thomas Hoepker durch seine dokumentarischen Arbeiten unter anderem mit dem Boxer Muhammad Ali und Lindbergh durch seine einfühlsamen Modeaufnahmen berühmt wurden, ist es für jeden Fotografen wichtig, seinen eigenen Stil zu finden und sich kontinuierlich weiterzubilden. Netzwerken und das richtige Gespür für den perfekten Moment sind ebenfalls entscheidend," weiß Edmond Rätzel aus Erfahrung. "Man muss bereit sein, Risiken einzugehen und auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen, um auf sich aufmerksam zu machen."Edmond Rätzel hat selbst viele Jahre Erfahrung und kennt die Herausforderungen der Branche. Nachfolgend verrät er, wie Fotografen den Weg zur Berühmtheit meistern können.Aneignung von Marketing- und VerkaufsfertigkeitenViele Fotografen und Filmemacher erstellen Produkte von höchster Qualität. Damit sie damit dauerhaft erfolgreich sind, ist Qualität alleine jedoch nicht ausreichend. Vielmehr braucht es gute Marketing- und Verkaufsfähigkeiten, um beständig Neukunden zu gewinnen. Für effiziente Werbestrategien ist eine durchdachte Onlinepräsenz unabdingbar. Sobald die Qualität der erbrachten Leistungen stimmt, sollte ungefähr 80 Prozent der aufgewendeten Energie in Marketingmaßnahmen investiert werden. Edmond Rätzels Erfahrungen zeigen, dass eine größere Sichtbarkeit zu mehr Kontakten zu potenziellen Kunden führen und daraus auch automatisch weitere Empfehlungen resultieren.Bewusstsein über den eigenen WertEin weiterer Aspekt, der die Bekanntheit des Filmemachers oder Fotografen erhöht, ist das Auftreten. Nach Edmond Rätzels Erfahrungen sind es insbesondere die ehemaligen Hobbyfotografen, die die Qualität ihrer Leistungen anzweifeln. Daraus resultieren Selbstzweifel, die das geschäftliche Vorankommen blockieren. Fotografen und Filmemacher sollten sich bewusst machen, dass heutzutage die meisten Menschen ausschließlich mit ihrem Smartphone fotografieren. Schon mit wenig Know-how und einer geeigneten Spiegelreflexkamera können angehende Foto- und Videografen Bilder oder Videos in guter Qualität machen. Je überzeugter Fotografen dabei von ihren eigenen Leistungen sind, desto überzeugter treten sie auch gegenüber Kunden auf und können ihr Business Stück für Stück ausbauen.Edmond Rätzel über seine Erfahrungen: Es braucht Klarheit bei der PreisgestaltungEin Punkt, der unmittelbar mit dem vorherigen einhergeht, ist die Preisgestaltung. Vielen Fotografen und Filmemachern fällt es schwer, hier eine angemessene Entscheidung zu treffen und diese selbstbewusst gegenüber den Kunden zu begründen. Auch auf diesem Gebiet konnte Edmond Rätzel Erfahrungen sammeln, die er an seine Kunden weitergibt. So empfiehlt er, das Verhalten der Auftraggeber bei der Preisnennung genau zu beobachten. Akzeptieren auffällig viele Kunden das Honorar sofort, ohne Verhandlungen zu beginnen, ist dies ein Indiz für zu niedrig angesetzte Preise. Hohe Honorare hingegen sollten stets begründet werden, damit die Kunden verstehen, dass die Equipmentanschaffung, die Nachbearbeitung der Bilder und der Anfahrtsweg nur einige Aspekte sind, die für die Preisgestaltung relevant sind.Systematische Organisation der KundendatenDer letzte Aspekt, der Fotografen und Filmemacher zu mehr Bekanntheit verhilft, ist eine effiziente Kundenorganisation. Hier hat Edmond Rätzel die Erfahrung gemacht, dass sich viele Nachwuchskünstler auf ihren E-Mail-Verlauf oder einen Kundenordner auf dem Desktop beschränken. Diese Methoden erlauben jedoch kaum die Anwendung von Sortier- und Filterfunktionen. Für den Fotografen oder Filmemacher ist es nahezu unmöglich nachzuvollziehen, mit welchen Kunden bereits Shootings stattfanden, welche abgesagt und welche sich noch Bedenkzeit erbeten haben. Um solche Kunden gezielt erneut zu kontaktieren, sollte man mit CRM-Systemen arbeiten. Diese erleichtern die Organisation enorm, sparen Zeit und tragen gleichzeitig zu einer besseren Abschlussquote bei.Wer dem Beispiel berühmter Fotografen wie Thomas Hoepker und Peter Lindbergh folgen möchte, kann sich bei Edmond Rätzel zum Erstgespräch melden - dabei verliert niemand, denn bei dem Gespräch fallen keine Kosten an.Über Edmond Rätzel:Edmond Rätzel unterstützt Fotografen und Filmemacher dabei, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten und ihr Business auszubauen. Sein Fachgebiet reicht von Marketingstrategien und Angebotskonzeption über Preisgestaltung, Website-Einrichtung, Werbekampagnen bis hin zu Kundenbindung, Verhandlungsführung und Mitarbeiterrekrutierung. Durch individuelle Strategien und klare Botschaften hilft er seinen Kunden, in der Branche erfolgreich zu sein. Original-Content von: Edmond Rätzel, übermittelt durch news aktuell