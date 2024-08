Nicht alle Aktien konnten in den letzten Jahren von der Normalisierung des japanischen Aktienmarktes profitieren. Einige Titel hinkten hinterher, werden dafür aber nun umso energischer gekauft, wenn sie eine neue attraktive Equity-Story bieten können.Wer in den letzten 5 ½ Jahren in Sumitomo Pharma (JP3495000006) investiert hatte, ist heute nicht reicher, sondern ärmer. Die Aktien des japanischen Pharmakonzerns erleben eine hartnäckige Baisse, die die Marktkapitalisierung in der Spitze um mehr als -90 % reduziert hatte. Dazu trug zum einen die ...

