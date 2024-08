© Foto: Dall-E



Die Aktie des finanziell angeschlagenen Solarunternehmens Maxeon Solar hat sich am Montag um über 50 Prozent verteuert. Das sind die Hintergründe.Die Aktie von Solarmodulhersteller Maxeon Solar hat sich seit der im August 2020 vollzogenen Abspaltung von SunPower als haarsträubender Kapitalvernichter entpuppt. Fast 100 Prozent des ursprünglichen Unternehmenswertes sind hier futsch. Short-Squeeze nach Gerüchten über Baubeginn Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche mit 0,12 US-Dollar noch auf den tiefsten Stand aller Zeiten gefallen war, kam es am Montag zumindest zu einer vorübergehenden Gegenbewegung. Maxeon Solar verzeichnete zum Wochenauftakt Gewinne von über 50 Prozent. Grund hierfür …