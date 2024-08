Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bei ihrem Treffen hoch in den Bergen von Jackson Hole können sich die Währungshüter aus den USA und Europa zunächst gegenseitig beglückwünschen, so Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg.Sie hätten den großen Inflationsschub überstanden, der sie in den Jahren davor arg gebeutelt habe. Auf beiden Seiten des Atlantiks sei die Inflation wieder auf unter 3 Prozent gefallen. Allerdings hätten die Notenbanker beim Blick zurück noch einiges aufzuarbeiten. Auch wenn vor allem pandemiebedingte Engpässe und der Putin-Schock bei Energie- und Nahrungsmittelpreisen die Inflation ausgelöst hätten, müssten sie sich vorwerfen lassen, zu spät reagiert zu haben. Auch beim Blick voraus herrsche alles andere als eitler Sonnenschein. Denn endgültig besiegt sei die Inflation nicht. ...

