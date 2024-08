Hamburg (www.anleihencheck.de) - Im US-Bundesstaat Wyoming findet ab Donnerstag das jährliche "Economic Symposium" der Federal Reserve Bank of Kansas City, ein internationales Notenbankertreffen, statt, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.In der Vergangenheit seien bei solchen Gelegenheiten oft entscheidende Hinweise zur künftigen Ausrichtung der Geldpolitik gegeben worden. Entsprechend groß sei die Erwartungshaltung vieler Beobachter in diesem Jahr. Seit Monaten werde darüber spekuliert, wann die US-Notenbank FED erstmals seit März 2020 die Leitzinsen senken werde. Die Erwartungen hätten dabei zwischen sieben Zinsschritten nach unten zu Beginn des Jahres bis zu einer möglichen Verschiebung der Zinswende auf das nächste Jahr im Frühsommer geschwankt. Doch seitdem einige volkswirtschaftliche Indikatoren zuletzt das Bild einer wirtschaftlichen Abkühlung in den USA zeichnen würden, scheine der Zeitpunkt für eine Zinssenkung tatsächlich näher zu rücken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...