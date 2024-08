© Foto: picture alliance / NurPhoto | Joan Cros



Hält die Erfolgssträhne des DAX auch den elften Tag in Folge? Bei den Earnings überzeugt vor allem SFC Energy mit starken Gewinnen. Das freut auch die Anleger.Die Rekordserie im DAX liegt bei 13 Gewinntagen in Folge und stammt aus dem Jahr 1997. Die Chancen auf einen neuen Rekord stehen gar nicht mal so schlecht, wenn nichts Unerwartetes dazwischen kommt. Palo Alto: Prognosen geschlagen und Aktienrückkauf Das Cybersecurity-Unternehmen präsentierte am Montag für das Geschäftsjahr 2025 Umsatz und Gewinn, die über den Erwartungen der Wall Street lagen. Dies unterstreicht die steigende Nachfrage nach ihren Cybersicherheitsprodukten inmitten einer sich entwickelnden digitalen …