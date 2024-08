© Foto: Arne Dedert - dpa



Berkshire Hathaway hat in den vergangenen Tagen erneut Aktien von Bank of America verkauft und damit seine Beteiligung auf 12 Prozent reduziert.Insgesamt wurden 14 Millionen Aktien im Wert von etwa 550 Millionen US-Dollar veräußert. Die Verkäufe erfolgten am Donnerstag, Freitag und Montag zu einem Durchschnittspreis von 39,50 US-Dollar pro Aktie, wie aus einer Mitteilung an die SEC hervorgeht. Warren Buffett, CEO von Berkshire, nutzt offenbar die Stärke der Finanzwerte, um die Position in Bank of America, der drittgrößten Beteiligung von Berkshire nach Apple und American Express, zu verringern. Insgesamt hat das Unternehmen seit Ende Juli etwa 100 Millionen Aktien abgestoßen. Die Aktien von …