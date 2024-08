Die Kompass Group Deutschland AG teilt mit, dass jegliche juristische Auseinandersetzungen zwischen ihr und der Kompass Group AG nun endgültig beigelegt seien. Demnach gab es eine Einigung in Form eines gerichtlichen Vergleichs. Die Kompass Group Deutschland AG und die Kompass Group AG haben eine Einigung in der Monate andauernden Auseinandersetzung erzielt. Dies jedenfalls teilt die Kompass Group Deutschland AG in einer Pressemitteilung mit. Demnach sei der Streit nun endgültig beigelegt.

