Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Direktorium (Schwedische Riksbank) hat beschlossen, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5% zu senken, da sich die Inflation in der Nähe des Zielwerts stabilisiert und die Wirtschaftstätigkeit schwach bleibt, so die Experten von XTB.Wenn die Inflationsaussichten beständig bleiben würden, könnte der Leitzins in diesem Jahr noch zwei oder drei weitere Male gesenkt werden, und zwar schneller als bisher erwartet. Die langfristigen Inflationserwartungen würden ein starkes Vertrauen in das Ziel zeigen, und moderate Lohnerhöhungen würden diese Aussichten stützen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...