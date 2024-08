© Foto: Sascha Lotz/dpa



Die Abnehm-Präparate des US-Pharmakonzerns lassen nicht nur die Pfunde purzeln, sondern reduzieren auch das Risiko für Typ-2-Diabetes deutlich. Eli Lilly hat am Dienstag erste Ergebnisse einer langfristigen Studie veröffentlicht, die zeigen, dass der Wirkstoff Tirzepatid, der in den beliebten Medikamenten Zepbound und Mounjaro enthalten ist, das Risiko für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes signifikant reduziert. Im Vergleich zu einem Placebo zeigte die späte Phase-III-Studie eine Risikoreduktion um 94 Prozent bei Menschen mit Prädiabetes. Die Eli-Lilly-Aktie legt vorbörslich 1,8 Prozent zu. Seit Jahresanfang summiert sich das Plus auf 58 Prozent - der Erfolg der Abnehm- und …