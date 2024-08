München (ots) -Gänsehaut-MomenteParis 2024 - Die Kunst der SpieleDokumentationonline bis 21. Dezember 2024Schade, die Olympischen Spiele 2024 sind Geschichte. Diese Doku ist all jenen gewidmet, die schon jetzt die Gänsehaut-Momente der vergangenen zwei Wochen vermissen. Ob der Auftakt der Spiele, die wohl niemals zuvor so kunst- und feinsinnig eröffnet wurden wie in Paris. Oder die schönsten Ausraster in den Reporterkabinen. Das Luft-Anhalten, angesichts schier schwereloser oder schwebender Körper beim Turnen oder Surfen, tänzelnder Pferdefüße oder die atemlose Stille beim Bogenschießen... Und natürlich die ansteckende Freude der Athletinnen und Athleten, bis hin zu Freudentränen ...Paris 2024 in der ARD MediathekEinsame MomenteMutterDokumentation mit Anke Engelkeonline bis 12. August 2025Mutter sein: Wie fühlt sich das an? Für jede Frau anders, aber wenn Frauen auspacken und ungeschönt ihre prägenden Mutter-Momente erzählen, nicken andere Mütter meist sofort wissend: Ha, das kenn ich so gut... Anke Engelke verkörpert acht Frauen zwischen 35 und 75, die von Freude und Zweifel, Macht und Ohnmacht, Wut und Liebe als Mutter erzählen. Ein starkes Stück.Mutter in der ARD MediathekEwige (Musik-)MomenteRihanna - Inselkind, Popstar, Nationalheldinonline bis 10. Oktober 2024Superstar Rihanna ist und bleibt im weltweiten musikalischen Olymp: Diese Doku zeigt den märchenhaften Aufstieg der Sängerin zur globalen Pop-Ikone und macht sie zur wichtigsten Repräsentantin ihrer Heimat Barbados. Der Film erzählt Rihannas Karriere aus der Perspektive ihrer Heimatinsel und zeichnet ihre Doppelrolle als milliardenschwere Unternehmerin und Nationalheldin nach.Rihanna in der ARD MediathekGesellschafts-DebatteDie Pille ist out - Was nun?online bis 12. August 2026Die Pille für die Frau hat die Gesellschaft verändert. Eine bequeme Methode, Schwangerschaften zu vermeiden. Wobei der weibliche Körper dabei die Rechnung bezahlt, Stichwort Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen einer Pille für den Mann, an der seit Jahrzehnten geforscht wird, sorgen dafür, dass es bei der Pille für die Frau bleibt. Diese Doku zeigt Menschen der jungen Generation, die die scheinbar in Stein gemeißelte Rollenverteilung bei der Schwangerschafts-Vermeidung in Frage stellt. Steht die Gesellschaft wieder an einem Scheideweg, wenn es ums Thema Schwangerschaftsverhütung geht? Eine spannende Debatte.Die Pille ist out - Was nun? in der ARD Mediathek:ARD Kultur live: Wahl WatchingDas gesungene Tagebuch von Schorsch KamerunEin gesungenes Tagebuch: Rund um die Landtagswahl in Thüringen am 1. September wird der Musiker, Autor und Theatermacher Schorsch Kamerun an 12 Tagen jeweils ein gesungenes Stück mit Synthesizer-Begleitung zu kulturellen und gesellschaftlichen Themen aufzeichnen. Umfeld ist das Kunstfest Weimar, wo die Songs täglich aktuell und direkt in bewusster Low-Fi-Qualität aufgenommen werden. ARD Kultur präsentiert die Songs auf dem Portal ardkultur.de.Szene ReportAuf dem Reeperbahnfestival am 21. September in HamburgWie erklärt man heute, was es mit dem Indie-Boom der 2000er auf sich hatte? Wie können wir uns selbst erklären, warum es LAN-Party mit Eistee und Billigchips gab, in denen über bedenkliche Zeiträume nicht geschlafen wurde? Und wie nähern wir uns dem Raverrausch im Technotempel der 90er? ARD Kultur hat seine eigene Antwort auf all diese Fragen gefunden: den Szene Report. Die kurzweilige Mockumentary-Serie mixt Comedy und echte Insights, um Jugendkultur authentisch aufleben zu lassen. Mit diesem ironischen Schulterblick auf die letzten Jahrzehnte wurde das Format für den Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung" nominiert. Und die ist auch garantiert, wenn der Szene Report nach Hamburg kommt und uns mit Folgen der zweiten Staffel auf Zeitreise mitnimmt und einen kleinen Einblick in die dritte Staffel teilt. Im Anschluss wird es ein Q&A mit Protagonist:innen aus dem Szene Report Kosmos geben. Screening: Der Indie-Hype der Nullerjahre (2006) Raver-Rausch im Techno-Tempel (1996)Opernstoff als True-Crime-Format:Verdis Rigoletto im Hier und Heuteab 25. September in der ARD MediathekDie filmische Neuinterpretation von Verdis Oper zeigt die zeitlose Relevanz des klassischen Stoffs. Der Hofnarr "Rigoletto" wird zum gescheiterten Social-Media-Star Rigo, gespielt von Michael Kessler (LOL, Switch Reloaded). "Der Fall Rigo" ist ab 25. September in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de zu sehen.Zum Nachhören:Podcast zu Goethes 275. GeburtstagARD Audiothek"Goethe - heute noch ein Influencer für Literatur und Theater?" Das wurde am 28. August im Podcast "Lakonisch Elegant" an Goethes Geburtstag in Weimar diskutiert. ARD Kultur und Deutschlandfunk Kultur präsentierten die Gesprächsrunde im Rahmen des Programms der Klassik Stiftung Weimar.ARDMediathek.deWenn Sie Fragen oder mehr Information benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.Pressekontakt:Wenn Sie Fragen oder mehr Information benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationE-Mail: Agnes.Toellner@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5847363