20. August 2024 / IRW-Press / Unith Ltd. (ASX: UNT | FWB: CM3) ("UNITH" oder das "Unternehmen") bestätigt, dass die Einführung des Selbstbedienungsangebots für Nutzer der Plattform Digital Human am 23. September 2024 erfolgen wird.

Wesentliche Höhepunkte:

- Selbstbedienungsangebot der Plattform Digital Human - interFace - wird am 23. September 2024 eingeführt

- Benutzer werden in der Lage sein, selbstständig Konten zu erstellen, digitale Menschen zu generieren und einzusetzen, ohne mit einem UNITH-Kundendienstmitarbeiter in Kontakt zu treten

- interFace ist eine skalierbare Plattform, die die Unternehmenslösungen von UNITH erweitert und eine umfassende API für Entwickler bereitstellt

- interFace wird ein "Freemium"-Abonnementmodell anbieten

Am 23. September 2024 werden potenzielle Kunden, die sich für den Zugang zur Plattform Digital Human vorangemeldet haben, eingeladen, sich zu registrieren und ein Konto zu eröffnen. Nach der Registrierung haben die Nutzer Zugang zum Selbstbedienungs-Kundenpanel interFace.

Zu den vorangemeldeten Nutzern zählen die über 600 führenden B2B-Akteure, die UNITH im vergangenen Kalenderjahr direkt über die UNITH-Website generiert hat.

Sobald die Nutzer ihr interFace-Konto eingerichtet haben, erhalten sie Zugang zu einem (kostenlosen) Basispaket und können damit beginnen, ihren eigenen digitalen Menschen mit eingeschränkten visuellen Inhalten und Nutzungsmöglichkeiten zu erstellen. Diese kostenlosen digitalen Menschen können dann auf externen Websites eingesetzt werden, um den Nutzern ein Verständnis dafür zu vermitteln, wie die digitalen Menschen von UNITH trainiert und eingesetzt werden können - jedoch mit dem UNITH-Logo als Wasserzeichen und mit eingeschränkter Funktionalität als Teil der Markteinführungsstrategie von UNITH, die Serverkapazitäten für zahlende Abonnenten priorisiert.

Premium-Abonnements beginnen bei 25 USD pro Monat, wobei die Optionen bis zu 2.500 USD pro Monat für Unternehmen reichen, die die Selbstbedienungsoptionen nutzen. Unternehmenspakete, die über die standardmäßigen interFace-Klassen hinausgehen, werden von Fall zu Fall individuell angepasst.

Ein Upgrade auf ein monatliches Abonnement schaltet Premium-Funktionen frei, einschließlich

- API-Zugriff;

- zusätzlicher Gesprächssitzungen und Text-zu-Video;

- zusätzlicher digitaler Menschen und individueller Markenbildung;

- Klonen von Gesichtern;

- Klonen von Stimmen.

Bis zum Ende des Kalenderjahres 2024 werden Kunden, die von Freemium- auf Premium-interFace upgraden, noch einen kleinen Teil der manuellen Bearbeitung durchführen müssen, einschließlich des Kontakts mit dem kommerziellen Team von UNITH. Dies steht in Zusammenhang mit den Know Your Customer- (KYC)-Protokollen von UNITH, um das Risikoprofil der Plattform zu reduzieren und Identitäten zu verifizieren. Diese verstärkte Überwachung von interFace steht im Einklang mit dem Plan, Premium-Abonnement-Upgrades vollständig zu automatisieren. Ab 2025 werden Freemium-Nutzer nicht mehr mit dem kommerziellen Team von UNITH in Kontakt treten müssen, wenn sie ein Upgrade durchführen möchten.

Die automatisierten KYC-Protokolle hängen von Drittanbietern für die Identifizierung ab, wobei die Integration der Plattform voraussichtlich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen werden wird. Dadurch wird sich die Zeit, die Nutzer für Premium-Abonnements benötigen, erheblich verkürzen.

Idan Schmorak, CEO von UNITH, sagte hinsichtlich der Einführung von interFace:

"Wir freuen uns, interFace als Selbstbedienungsangebot für unsere Plattform Digital Human anbieten zu können. Jedes zugelassene Unternehmen und jeder Nutzer kann nun mit der Planung der Erstellung und des Einsatzes ihrer eigenen digitalen Menschen beginnen, der rund um die Uhr arbeiten und sich dank konversationeller KI in mehreren Sprachen unterhalten kann."

"Bei der Entwicklung von interFace wurde besonderer Wert auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt, wodurch es für jeden Benutzer zugänglich ist und effektiv genutzt werden kann. Die Markteinführung von interFace wird dazu beitragen, die Bekanntheit dieser innovativen Plattform zu erhöhen und sie als wichtiges Angebot in unserer Produktlinie zu positionieren."

"Als wir unsere Plattform Digital Human erstmals eingeführt haben, war die Menge an Ressourcen, die die Nutzer der Plattform anfangs benötigten, ein Problem. Dies beinhaltete, dass sie lernen mussten, wie sie ihren digitalen Menschen am effektivsten trainieren und dann Probleme beim Einsatz und der Konversation beheben konnten. Mit interFace konnten all diese Probleme gelöst werden, weshalb unsere Plattform nun besser skalierbar ist.

Nach der Einführung des Selbstbedienungsangebots wird UNITH die Serveraktivitäten und Konversationsanalysen seiner Nutzer genau überwachen, um sie bei der Optimierung ihrer digitalen Menschen zu unterstützen. In Fällen, in denen ihre Anwendungsfälle am besten für Unternehmensabonnements geeignet sind, werden wir sie beim Upgrade auf größere Pakete unterstützen."

UNITH lädt Investoren ein, sich in die Mailingliste einzutragen, um Updates zu erhalten, indem sie sich unter folgender Adresse anmelden: www.unith.ai/subscribe

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

Über UNITH

UNITH ist ein führender Softwareentwickler im Bereich digitale Menschen. UNITH vereint die Forschung und Entwicklung von Deep Learning für Gesichtsbewegungen, maschinelles Audio-Lernen und Konversationsgestaltung, um den ersten anpassbaren, interaktiven Avatar seiner Art zu entwickeln.

Unternehmen können ihre eigenen digitalen Menschen erstellen, um Kunden in Echtzeit und in mehreren Sprachen zu betreuen, zu unterstützen und zu informieren - und das alles über eine umfassende Plattform.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: UNITH.ai

