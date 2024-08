Seit Juli wird die GGW Group GmbH wieder von einem Geschäftsführungstrio geleitet: Muhamad Said Chahrour unterstützt Dr. Tobias Warweg und Moritz Rutt künftig bei der Unternehmensführung und soll unter anderem die Bereiche Finanzen, HR, Recht und IT verantworten. Die Geschäftsführung der GGW Group GmbH besteht seit dem 01.07.2024 wieder aus drei Personen: Dr. Tobias Warweg, Moritz Rutt und Muhamad Said Chahrour. Während sich Rutt verstärkt auf das anorganische Wachstum der Unternehmensgruppe durch ...

