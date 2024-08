Timberline Resources Corp. gab den Abschluss der zuvor angekündigten freundlichen Übernahme durch McEwen Mining Inc. bekannt. Der Abschluss folgt auf die Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss der Übernahme, einschließlich der Genehmigung durch die Aktionäre von Timberline am 16. August 2024.



Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Übernahme wird das Unternehmen mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von McEwen fusioniert und in dieser aufgehen, wobei Timberline als hundertprozentige Tochtergesellschaft von McEwen bestehen bleibt. Wie bereits angekündigt, erhielten die Aktionäre von Timberline infolge der Übernahme 0,01 Stammaktien von McEwen für jede Stammaktie von Timberline.



McEwen Mining ist ein Gold- und Silberproduzent mit Betrieben in Nevada, Kanada, Mexiko und Argentinien. Das Unternehmen besitzt außerdem etwa 48,3% an McEwen Copper, dem Eigentümer des großen fortgeschrittenen Kupferprojekts Los Azules in Argentinien.



Timberline Resources ist ein Mineralexplorations- und Ressourcenerschließungsunternehmen, das sich auf Gold- und Kupferentdeckungen im nördlichen Zentral-Nevada (USA) konzentriert. Die Projekte von Timberline konzentrieren sich auf das Bergbaugebiet im Battle Mountain-Eureka Trend. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Projekt Lookout Mountain.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de