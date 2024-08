Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaften verwalteten für Anleger in Deutschland insgesamt 4.311 Milliarden Euro per 30. Juni 2024, so die Experten von BVI.Damit habe die Branche genau die Rekordmarke vom Jahresende 2021 erreicht. In den letzten zehn Jahren habe sich das Vermögen nahezu verdoppelt (30. Juni 2014: 2.239 Milliarden Euro). Das entspreche einer Steigerung von im Schnitt knapp sieben Prozent pro Jahr. Der Großteil des Vermögens entfalle mit 2.133 Milliarden Euro auf offene Spezialfonds. In offenen Publikumsfonds würden die Fondsgesellschaften 1.490 Milliarden Euro verwalten, in Mandaten 630 Milliarden Euro und in geschlossenen Fonds 58 Milliarden Euro. ...

