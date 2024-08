Wien (www.fondscheck.de) - Michael Roberge setzt nach der Zinswende auf Anleihen, so die Experten von "FONDS professionell".Auch aktive ETFs wolle die US-amerikanische Fondsgesellschaft ins Sortiment holen, so der MFS-Chef in einem Interview. Zudem wolle er das Privatkunden-Geschäft ausbauen.Die US-amerikanische Fondsgesellschaft MFS Investment Management wolle ihr Geschäft mit Anleihen deutlich ausweiten. Dies habe der Vorstandsvorsitzende Michael Roberge im Interview mit der Wirtschaftszeitung "Handelsblatt" gesagt. MFS sei bislang für Aktieninvestments sowie für sein milliardenschweres Mischfonds-Flaggschiff MFS Meridian Prudent Wealth (ISIN LU0337786437/ WKN A0NAAQ) bekannt gewesen. "Wir können uns vorstellen, dass wir in zehn Jahren vielleicht ein Drittel des Vermögens in Bonds managen, heute sind es rund zwölf Prozent, vor allem in den USA", habe Roberge gesagt. ...

