Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of August 21, 2024, the following instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short Name ISIN Code BEAR ARM X10 AVA 1 GB00BS9LZ379 BEAR ARM X9 AVA 1 GB00BS9LZ262 BEAR KAFF X12 AVA 37 GB00BSJL0Z48 BEAR DJIA X18 AVA 13 GB00BQRKCT79 BEAR FTNT X5 AVA 1 GB00BNV4W619 BEAR FCEL X1 AVA 2 GB00BNTPD415 BEAR FCEL X1 AVA 1 GB00BL05SF23 BEAR KAMBI X2 AVA 2 GB00BL04V722 BEAR LUMI X2 AVA 1 GB00BSJTLJ95 BEAR GAS X12 AVA 27 GB00BSJJZ429 BEAR NEL X3 AVA 2 GB00BNV4W056 BEAR SP50 X18 AVA 22 GB00BQRP2C58 BEAR SCHIB X5 AVA 2 GB00BQRK2Y20 BEAR SILV X12 AVA 26 GB00BQRNNK49 BEAR UWMC X2 AVA 1 GB00BNTQNM29 BEAR WTI X12 AVA 22 GB00BQRLH404 BULL ARM X10 AVA 3 GB00BSJTR573 BULL ARM X8 AVA 3 GB00BSJTR466 BULL AVGO X10 AVA 2 GB00BSJTQ500 BULL EVO X3 AVA 2 GB00BG62TX76 BULL G5EN X3 AVA 4 GB00BNV3R850 BULL TIGO X5 AVA 6 GB00BQRNWC97 BULL GAS X12 AVA 31 GB00BQRR1W44 BULL PLTR X9 AVA 1 GB00BS9LTT19 BULL HOOD X10 AVA 1 GB00BS9LYQ31 BULL HOOD X8 AVA 1 GB00BS9LYN00 BULL HOOD X9 AVA 1 GB00BS9LYP24 BULL STEM X3 AVA 4 GB00BSJJZB99 BULL STEM X3 AVA 3 GB00BQRMW484 BULL WTI X12 AVA 17 GB00BQRMT696 MINI L BTSB AVA 8 GB00BL04SG07 MINI L CALTX AVA 25 GB00BNV3X767 MINI L CALTX AVA 35 GB00BQRL8706 MINI L KAKAO AVA 70 GB00BNV4CJ40 MINI S CRSR AVA 6 GB00BQRM7R61 MINI S ETSY AVA 9 GB00BQRCS731 MINI S LUMI AVA 34 GB00BSJTLZ53 MINI S NEL AVA 19 GB00BSJL4414 MINI S PROSUS AVA 3 GB00BL021K98 MINI S SBBB AVA 25 GB00BSJTM418 MINI S STERV AVA 6 GB00BL04S934 MINI S TRIP AVA 8 GB00BQRR7C67 MINI S UBISOF AVA 24 GB00BQRK7147 MINI S US30Y AVA 18 GB00BL04RD01 MINI S XPEV AVA 22 GB00BQRPNC21 TURBO S OLJA AVA 689 GB00BNTVMZ36 ASS4I 300 AVA GB00BSJK5347 ASS4I 325 AVA GB00BSJJPH53 ASS4I 350 AVA GB00BSJJPJ77 ASS4I 375 AVA GB00BSJJPK82 ASS4I 400 AVA GB00BSJJPL99 ATL4I 190 AVA GB00BSJJPB91 ATL4I 200 AVA GB00BSJJPC09 ATL4I 210 AVA GB00BSJJPD16 ATL4I 220 AVA GB00BSJJPF30 ATL4I 230 AVA GB00BSJJPG47 ATL4I 240 AVA GB00BSJK5123 ATL4I 250 AVA GB00BSJK5230 ATL4I 260 AVA GB00BSJKCP55 BOL4I 310 AVA GB00BSJLPV51 BOL4I 320 AVA GB00BSJLPW68 BOL4I 330 AVA GB00BSJK5784 BOL4I 340 AVA GB00BSJK5891 BOL4I 350 AVA GB00BSJJPT75 BOL4I 360 AVA GB00BSJJPV97 BOL4I 370 AVA GB00BSJJPW05 BOL4I 380 AVA GB00BSJJPX12 BOL4I 390 AVA GB00BSJJPY29 BOL4I 400 AVA GB00BSJJPZ36 BOL4I 410 AVA GB00BSJJQ055 BOL4I 420 AVA GB00BSJJQ162 BOL4I 430 AVA GB00BSJJQ279 BOL4I 440 AVA GB00BSJJQ386 BOL4I 450 AVA GB00BSJK5909 BOL4I 460 AVA GB00BSJK5C34 BOL4I 470 AVA GB00BSJK5D41 BOL4I 480 AVA GB00BSJKCM25 BOL4I 490 AVA GB00BSJKSY64 EQT4I 300 AVA GB00BSJJMW99 EQT4I 350 AVA GB00BSJJMX07 EQT4I 400 AVA GB00BSJK2Y49 EQT4I 450 AVA GB00BSJKSX57 ESS4I 275 AVA GB00BSJJQ725 ESS4I 300 AVA GB00BSJJQ832 ESS4I 325 AVA GB00BSJJQ949 ESS4I 350 AVA GB00BSJK5K18 EVO4I 1250 AVA GB00BSJK2X32 EVO4I 1500 AVA GB00BSJJMD01 SHB4I 120 AVA GB00BSJJMS53 SHB4I 130 AVA GB00BSJJMT60 SHB4I 140 AVA GB00BSJJMV82 NIB4I 45 AVA GB00BSJLPR16 NIB4I 50 AVA GB00BSJLPS23 NIB4I 55 AVA GB00BSJJMF25 NIB4I 60 AVA GB00BSJJMG32 NIB4I 65 AVA GB00BSJJMH49 SAN4I 210 AVA GB00BSJL5W61 SAN4I 220 AVA GB00BSJK4Y88 SAN4I 230 AVA GB00BSJK4Z95 SAN4I 240 AVA GB00BSJJP420 SAN4I 250 AVA GB00BSJJP537 SAN4I 260 AVA GB00BSJJP644 SAN4I 270 AVA GB00BSJJP750 SAN4I 280 AVA GB00BSJJP867 SAN4I 290 AVA GB00BSJJP974 SAN4I 300 AVA GB00BSJK5016 SAN4I 310 AVA GB00BSJKSV34 SSA4I 55 AVA GB00BSJL5T33 SSA4I 60 AVA GB00BSJK4X71 SSA4I 65 AVA GB00BSJJMN09 SSA4I 70 AVA GB00BSJJMP23 SSA4I 75 AVA GB00BSJJMQ30 SSA4I 85 AVA GB00BSJKCQ62 SWE4I 200 AVA GB00BSJLPX75 SWE4I 210 AVA GB00BSJK5H88 SWE4I 220 AVA GB00BSJK5J03 SWE4I 230 AVA GB00BSJJMY14 SWE4I 240 AVA GB00BSJJMZ21 SWE4I 250 AVA GB00BSJJN045 SWE4I 260 AVA GB00BSJJN151 SWE4I 270 AVA GB00BSJJN268 SWE4I 280 AVA GB00BSJJN375 SWE4I 290 AVA GB00BSJKCN32 TEL4I 25 AVA GB00BSJK4T36 TEL4I 28 AVA GB00BSJK4V57 TEL4I 30 AVA GB00BSJJMJ62 TEL4I 33 AVA GB00BSJJML84 TEL4I 35 AVA GB00BSJJMM91 ASS4U 275 AVA GB00BSJJNK43 ASS4U 300 AVA GB00BSJK4159 ATL4U 200 AVA GB00BSJKCY47 BOL4U 260 AVA GB00BSJJNV57 BOL4U 270 AVA GB00BSJJNT36 BOL4U 280 AVA GB00BSJJNS29 BOL4U 290 AVA GB00BSJJNR12 BOL4U 300 AVA GB00BSJJNQ05 BOL4U 310 AVA GB00BSJJNP97 BOL4U 320 AVA GB00BSJJNN73 BOL4U 330 AVA GB00BSJK4C68 BOL4U 340 AVA GB00BSJK4B51 BOL4U 350 AVA GB00BSJK4829 BOL4U 360 AVA GB00BSJK4597 BOL4U 370 AVA GB00BSJKSN59 BOL4U 380 AVA GB00BSJKSL36 EQT4U 300 AVA GB00BSJK4266 ESS4U 225 AVA GB00BSJJP081 ESS4U 250 AVA GB00BSJK4H14 ESS4U 275 AVA GB00BSJK4G07 EVO4U 1000 AVA GB00BSJJN607 SHB4U 100 AVA GB00BSJJNM66 NIB4U 40 AVA GB00BSJJN714 NIB4U 50 AVA GB00BSJK3Y14 SAN4U 190 AVA GB00BSJJNJ38 SAN4U 200 AVA GB00BSJJNH14 SAN4U 210 AVA GB00BSJJNG07 SAN4U 220 AVA GB00BSJK4043 SAN4U 230 AVA GB00BSJKD077 SSA4U 50 AVA GB00BSJJNC68 SSA4U 55 AVA GB00BSJJNB51 SSA4U 60 AVA GB00BSJK3Z21 SWE4U 180 AVA GB00BSJJNY88 SWE4U 190 AVA GB00BSJJNX71 SWE4U 200 AVA GB00BSJJNW64 SWE4U 210 AVA GB00BSJK4F99 SWE4U 220 AVA GB00BSJKCX30 TEL4U 23 AVA GB00BSJJN938 TEL4U 25 AVA GB00BSJJN821 TEL4U 28 AVA GB00BSJLWD62 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.