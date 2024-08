© Foto: Steffen Trumpf/dpa



Im Kampf um die Pole Position am Markt für Abnehm-Medikamente liefern sich Novo und Lilly ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch einer der Kontrahenten setzt stärker auf die Zukunft.Im Wettbewerb um die Vorherrschaft im milliardenschweren Markt für Abnehmmedikamente stehen zwei Giganten der Pharmaindustrie im Rampenlicht: das dänische Unternehmen Novo Nordisk und sein US-amerikanischer Rivale Eli Lilly. Beide Konzerne haben in den letzten Jahren durch ihre Entwicklungen in der Adipositas- und Diabetesbehandlung weltweit an Bedeutung gewonnen. Doch während Novo Nordisk mit seinen bekannten Produkten Wegovy und Ozempic bereits große Erfolge feierte, droht die Konkurrenz von Eli Lilly das Rennen …