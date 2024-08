Krypto-News: Memecoins explodieren - Pepe Unchained kurz vor der 10-Millionen-Dollar-Marke

Erst drei Tage ist es her, nachdem Pepe Unchained die 9-Millionen-US-Dollar-Marke überschritten hat - heute, gerade einmal 72 Stunden später, steht er bereits bei 9,6 Millionen US-Dollar und nähert sich in großen Schritten der 10-Millionen-US-Dollar-Grenze.

Dabei zeigen sich heute Memecoins allgemein stark im Trend. Brett (Based) hat innerhalb von 24 Stunden um 23,4% zugelegt, auch Dogwifhat ($WIF) gelang ein Sprung um 16,3% nach oben. Mittlerweile aus den Top 100 gerutscht, zeigt Popcat ($POPCAT) wieder einen extrem starken Tag mit einer Steigerung von 26,7%. Aber auch die großen Memecoins zeigen heute stark auf. So kann etwa Dogecoin ($DOGE) um 5,1% zulegen, Shiba Inu ($SHIB) um 3,2% und der alte Pepe ($PEPE) legt um 10% zu, womit es allerdings schwierig werden könnte, an seine glanzzeiten Anfang des Jahres wieder heranzukommen.

Top Memecoins, Quelle: www.coinmarketcap.com

Jedoch zeigen gerade die jungen Coins enorme Sprünge. So können etwa ($SUNPEPE) und Pepe ($TRUMP) um 664,5% bzw. 109% steigen und damit die großen Coins weit hinter sich lassen.

Pepe Unchained mit starkem Funding

Die aktuelle Marktlage unterstützt Pepe Unchained für eine extrem gute Performance in seinem Vorverkauf. Dieser neue Meilenstein von 9,6 Millionen US-Dollar stellt bereits eine 4.700%ige Steigerung des Kapitals seit seinem Start vor etwa zwei Monaten dar. In derselben Zeit musste der Kryptomarkt einen Wertverlust von 265 Milliarden US-Dollar hinnehmen.

Dabei scheint es so, als würde das neue Konzept dieses Memecoin-Hybriden die Anleger regelrecht begeistern. Mit dem technologischen Fortschritt, eine eigene Blockchain optimiert für den Memecoin zu entwickeln, zeigt das Interesse und die Ernsthaftigkeit des Projekts. Derzeit kann der $PEPU-Token noch für $0,0091996 gekauft werden, wobei der nächste Preisanstieg auf $0,00923640 schon kurz bevorsteht.

Hier $PEPU-Token noch zum aktuellen Preis sichern.

Bisher konnte der Token in seinem Vorverkauf bereits eine Preissteigerung von 15,46 % gegenüber seinem anfänglichen Vorverkaufspreis von $0,008 verzeichnen. Aber gerade jetzt steigen auch Wal-Investoren ein, die mit Käufen von rund 200.000 US-Dollar in das Projekt investieren.

Pepe zeigt Schwächen

Der bekannte Pepe-Token auf der Ethereum-Blockchain zeigt zwar noch immer einiges an Aktivität, jedoch ist ein merkbarer Rückgang im Vergleich zur ersten Jahreshälfte zu verzeichnen. Auch wenn er in den letzten 24 Stunden wieder einen Zuwachs erzielen konnte, hat er im Sieben-Tages-Vergleich noch immer mit Verlusten zu kämpfen. Im Vergleich zum vorherigen Monat hat der Token sogar insgesamt 33,9% an Wert einbüßen müssen.

Großtransaktionen von Pepe, Quelle. https://www.intotheblock.com/

Ein Grund dafür könnte sein, dass er mit einem Market Cap von 3,3 Milliarden US-Dollar nur noch kaum einen parabolischen Anstieg zeigen könnte. All diese Faktoren, zusammen mit den technischen Nachteilen der Ethereum-Blockchain, bei der Transaktionen im März mehr als 10 US-Dollar gekostet haben, könnten einen weiteren Abschwung für diesen Memecoin bedeuten.

Durch die Einführung von Pepe Unchained ($PEPU) im Juni wurde eine Lösung für das Problem der teuren und langsamen Blockchain vorgestellt. Mit der Skalierungslösung auf Layer-2-Basis fungiert die PEPU-Blockchain als unabhängige Kette, die einen eigenen Konsensmechanismus und Blockchain-Explorer mitbringt. Gerade die Memecoin-Trader werden diese Lösung genießen, da sie deutlich schnellere und zudem günstigere Transaktionsmöglichkeiten bietet.

Mit der Vision, zukünftig auch andere Coins auf dieser Blockchain starten zu lassen, bietet sich ein viel weitreichenderes Bild für das Projekt als bloß das eines Memecoins. Der $PEPU-Token könnte dabei als nativer Token und Tauschwährung ähnlich wie Polygons $MATIC fungieren.

Es bleibt spekulativ, aber der Rückgang der Whale-Aktivität für $PEPE könnte darauf hindeuten, dass der Markt nun groß auf dessen beste Alternative, $PEPU, setzt.

Experten sehen starke Preissteigerung

Gerade in der aktuellen Phase werden die Entwicklungen der unterschiedlichen Coins immer genau im Auge behalten. So sagen einige Experten, dass der Pepe Unchained Token für das Jahr 2024 einen Anstieg von 5956% erwarten kann. Mit den Spekulationen um einen schnellen Preisanstieg nach dem Börsengang beschleunigt sich auch der Vorverkauf immer mehr. So hat etwa auch die Kryptonachrichtenseite Crypto News einen Anstieg für das derzeitige Jahr von mehr als 100% auf $0,016 US-Dollar vorhergesagt.

Der Influencer ClayBro glaubt mittlerweile sogar an einen Anstieg auf $0,5572, womit der neue Token regelrecht explodieren würde. Ein Investment von 1.000 US-Dollar würde damit in den nächsten Monaten auf über 60.000 US-Dollar anwachsen.

Aktuell können Investoren noch ihre Anteile im Vorverkauf sichern, wobei der Kauf mittels ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte auf der offiziellen Website möglich ist. Ein direktes Staking nach dem Kauf bringt eine weitere Verzinsung des Kapitals von 207% APY, wobei allerdings die gekauften Token bis 7 Tage nach dem offiziellen Launch gesperrt bleiben. Interessierte sollten sich beeilen, denn die aktuellen Tweets auf X verweisen auf einen deutlichen Fortschritt bei der Programmierung der Blockchain, was auf einen baldigen Start hinweisen könnte.

Pepe Unchained Token kaufen und vom Staking profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.