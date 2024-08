Plauen (ots) -Die Unternehmensform einer Genossenschaft bietet einige Vorteile, die von vielen Unternehmern ungenutzt bleiben. Sebastian Genßler unterstützt als Wirtschaftscoach andere Unternehmer und Selbstständige dabei, ihre Unternehmensstruktur zu optimieren, legal Steuern zu sparen und damit Vermögen aufzubauen. Der Gründer und Vorstand der MS Luxury Collection eG erklärt im folgenden Artikel, welche Vorteile eine Genossenschaft hat und wie Unternehmer diese nutzen können.Um Steuern zu sparen, verlegen viele Unternehmer ihren Unternehmenssitz ins Ausland. Schließlich ist Deutschland alles andere als eine Steueroase - doch mit der richtigen Steuerstrategie lassen sich auch hierzulande erhebliche Vorteile erzielen. So können durch die geschickte Nutzung von Steuervorteilen und Geschäftsmodellen sogar Einsparungen im fünf- oder sechsstelligen Bereich realisiert werden, was sich positiv auf die Vermögensbildung auswirkt. Besonders die Unternehmensform der Genossenschaft bietet aufgrund ihrer vielseitigen Vorteile interessante Möglichkeiten. "Unternehmer sollten jedoch bei der Wahl ihrer Berater vorsichtig sein, da viele selbsternannte Steuerexperten ihre eigenen Taschen füllen, ohne ihre Kunden bei der Umsetzung neuer Strukturen zu unterstützen", warnt Sebastian Genßler, Gründer der MS Luxury Collection eG aus dem sächsischen Vogtland."Wir von der MS Luxury Collection eG unterstützen unsere Kunden umfassend, um bei der Vermögensbildung alle Möglichkeiten auszuschöpfen", ergänzt er. Hinter dem Unternehmen steht ein erfahrenes Team aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten, die für jeden Kunden der MS Luxury Collection maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Die Zielgruppe von Sebastian Genßler umfasst Einzelunternehmer, Freiberufler und Unternehmen mit einem Mindestumsatz von 75.000 Euro pro Jahr. Die Steuerprofis analysieren den aktuellen Status ihrer Kunden, entwickeln Optimierungsstrategien und setzen diese anschließend gemeinsam mit den Unternehmern um. Im Folgenden erklärt der Experte die Vorteile einer Genossenschaft und wie sich diese nutzen lassen.1. Geminderte SteuerlastEin großer Vorteil einer Genossenschaft ist die Möglichkeit, eine andere steuerliche Identität anzunehmen. Dies erlaubt es, private Ausgaben in Betriebsausgaben umzuwandeln und somit steuermindernde Vorteile zu realisieren. Als eigenständige juristische Person eröffnet die Genossenschaft zusätzliche steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, wodurch Gewinne effizienter behandelt und optimiert werden können.2. Steuerliche Erleichterungen bei der FahrzeugnutzungEin weiterer Vorteil der Genossenschaft ist die flexible Nutzung von Fahrzeugen ohne die strikte 1-Prozent-Regelung und ohne Fahrtenbuch. Sobald bestimmte Vorgaben erfüllt werden, können Mobilitätskosten optimiert und der Verwaltungsaufwand reduziert werden. Dies bietet insbesondere für Genossenschaftsmitglieder, die regelmäßig Fahrzeuge nutzen, erhebliche steuerliche Erleichterungen.3. Schutz vor FremdzugriffEin wesentlicher Vorteil einer Genossenschaft ist der Schutz vor Fremdzugriff. Durch ihre spezielle Rechtsform und Struktur wird der Einfluss externer Investoren minimiert. Mitglieder haben eine aktive Rolle und üben gemeinsam Kontrolle und Verwaltung aus, was die Autonomie stärkt und vor unerwünschten Übernahmen schützt. Diese Struktur fördert Sicherheit und Stabilität, da Entscheidungen im Interesse aller Mitglieder getroffen werden.4. InsolvenzschutzDie spezielle Struktur und Rechtsform einer Genossenschaft bietet besseren Schutz vor Insolvenz, da Solidarität und gemeinschaftliches Handeln unter den Mitgliedern finanzielle Engpässe abmildern können. Zudem gibt es in vielen Ländern spezielle Regelungen und Unterstützungsmechanismen, die die finanzielle Stabilität von Genossenschaften fördern und bei Schwierigkeiten helfen. Dies kann dazu beitragen, dass Genossenschaften Krisen besser bewältigen und länger überleben als andere Unternehmensformen.5. Gleichmäßige MitgliederförderungUnabhängig von Position oder Kapitalbeteiligung profitieren alle Mitglieder von den Vorteilen und Unterstützungen, die die genossenschaftliche Struktur bietet. Die Satzung legt die Rahmenbedingungen und Maßnahmen zur Förderung fest, was zu einer gerechten und transparenten Verteilung von Ressourcen und Vorteilen führt. Diese Förderung kann Schulungen, finanzielle Unterstützung, Zugang zu gemeinschaftlichen Einrichtungen und andere Dienstleistungen umfassen, die im Interesse der Mitglieder liegen.6. Kosteneinsparungen durch EinkaufsgenossenschaftenEin bedeutender Vorteil für die Mitglieder einer Genossenschaft sind die täglichen Ersparnisse durch ihre Mitgliedschaft in einer Einkaufsgenossenschaft. Diese ermöglicht den Zugang zu Produkten und Dienstleistungen zu günstigeren Konditionen, was erhebliche Kosteneinsparungen zur Folge hat. Neben alltäglichen Konsumgütern profitieren Mitglieder auch von speziellen Angeboten und Rabatten. Durch die gebündelte Einkaufsmacht werden bessere Preise und Konditionen ausgehandelt, was zu finanzieller Entlastung und einer stärkeren wirtschaftlichen Situation der Mitglieder beiträgt.7. GeldschutzAls eigene Bank verwaltet und schützt die Genossenschaft die Gelder intern, was ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Durch diese Selbstverwaltung und -kontrolle sind die finanziellen Beiträge sicher angelegt und vor externen Zugriffen geschützt. Zudem profitieren die Mitglieder von einer transparenten und gemeinschaftlichen Verwaltung der Finanzmittel, was das Vertrauen und die Sicherheit innerhalb der Genossenschaft weiter stärkt.8. Erschwingliche MonatsgebührMit einer monatlichen Gebühr von etwa 50 Euro können Mitglieder alle Vorteile der Genossenschaft nutzen, darunter Mobilität, Reisen, Wohnen und weitere Dienstleistungen. Die niedrige Gebühr hält die Mitgliedschaft erschwinglich, während gleichzeitig ein breites Spektrum an Vorteilen geboten wird. Diese Struktur ermöglicht signifikante Ersparnisse in verschiedenen Lebensbereichen und nutzt die gemeinschaftliche Stärke der Genossenschaft effektiv.Sie sind Unternehmer und möchten alle Möglichkeiten ausreizen, um den größten Gewinn aus Ihren Umsätzen zu erzielen? 