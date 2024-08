Google fügt der Circle-to-Search-Funktion ein neues Feature hinzu. Damit können einige Nutzer nun auch Lieder erkennen, die in der Umgebung abgespielt werden. Es ist allerdings noch nicht für alle Geräte verfügbar. Googles Circle-to-Search hat kürzlich neue Funktionalität bekommen. Auf einigen Geräten können Nutzer damit nun auch Songs, die in der Umgebung abgespielt werden, erkennen, ähnlich wie Shazam. Die Funktion wurde vor Kurzem an Samsung Galaxy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...