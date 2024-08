© Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert



Spatenstich für ein milliardenschweres Prestige-Projekt: Der weltweit größte Chip-Auftragsfertiger hat in Dresden mit dem Bau seiner ersten europäischen Fabrik begonnen.Die Investition von 11 Milliarden Dollar soll Europa helfen, seine Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern zu reduzieren, in einer Zeit, in der sich die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China verschärfen. Bundeskanzler Olaf Scholz, der die Zeremonie zur Grundsteinlegung am Dienstag besuchte, betonte die Bedeutung der heimischen Chipproduktion für die Zukunftstechnologien Europas. "Wir dürfen nicht von anderen Regionen der Welt für die Versorgung mit Halbleitern abhängig sein", erklärte Scholz. Etwa die Hälfte …