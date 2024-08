Die globale Veranstaltung bietet mehr als 4.000 Veranstaltungen, die der Geodaten-Technologie und ihren vielen verschiedenen Nutzern gewidmet sind

Der GIS-Tag ist eine internationale Veranstaltung, die die Leistungsfähigkeit von Geoinformationssystemen (GIS) unterstreicht. Am 20. November 2024 lädt Esri, das weltweit führende Unternehmen im Bereich GIS und Mapping, Fachleute, Studenten und Geografie-Interessierte ein, das 25-jährige Jubiläum des GIS-Tags zu feiern.

"Der GIS-Tag hat sich zu einer bedeutenden Gelegenheit für Mapping-Enthusiasten und Geowissenschaftler gleichermaßen entwickelt, um sich über ihre bedeutungsvolle Arbeit auszutauschen", sagte Jack Dangermond, Präsident von Esri. "Die Herausforderungen, vor denen wir stehen von der nachhaltigen Stadtplanung auf lokaler Ebene bis hin zum Schutz der Ozeane auf globaler Ebene sind alle geografischer Natur. Zu sehen, wie die GIS-Gemeinschaft einen geografischen Ansatz zur Lösung dieser Probleme verfolgt und gleichzeitig eine neue Generation von Fachleuten inspiriert, macht diesen Tag zu etwas ganz Besonderem."

Der diesjährige GIS-Tag, für den weltweit über 4 000 Veranstaltungen geplant sind, steht unter dem Motto Mapping Minds, Shaping the World: 25 Years of GIS Excellence. Er bringt den tiefgreifenden Einfluss von GIS auf die Art und Weise, wie wir unseren Planeten wahrnehmen, navigieren und gestalten, auf den Punkt. Der diesjährige GIS-Tag unterstreicht den kollaborativen Charakter der Technologie und hebt die Verschmelzung von menschlichem Einfallsreichtum und technologischer Innovation hervor, die uns in die Lage versetzt, die verborgenen Muster unserer Welt zu entschlüsseln, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und eine bessere Zukunft durch räumliche Erkenntnisse und fundierte Entscheidungen zu gestalten. Mit Webinaren, Präsentationen, Workshops, Blogs und Social-Media-Inhalten haben Menschen aller Altersgruppen die Möglichkeit, die neuesten und innovativsten Anwendungen von GIS zu entdecken, die in Erfolgsgeschichten aus Branchen auf der ganzen Welt dargestellt werden.

Der GIS-Tag wurde 1999 von Dangermond ins Leben gerufen, als der Verbraucherschützer Ralph Nader ihm eine Idee präsentierte: einen Tag zu widmen, um zu zeigen, wie geografische Intelligenz jeden berührt. Gemeinsam haben Anwender von GIS-Technologien das Bewusstsein für die Auswirkungen und die Bedeutung von GIS verbreitet, indem sie Veranstaltungen an Schulen ausrichteten, Präsentationen für Klassenräume oder lokale Gemeinschaften hielten und bei der Erstellung von Karten für andere halfen.

Erfahren Sie mehr über den GIS-Tag und melden Sie sich für eine GIS-Tag-Veranstaltung an.

Bitte beachten Sie: Teilnehmer, die sich für eine Veranstaltung anmelden, erhalten einen Code für Folgendes:

Fünf ArcGIS für Lizenzen zur persönlichen Nutzung (Der Gutscheincode gilt bis zum 3. Januar 2025.)

