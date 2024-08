EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

Eckert & Ziegler eröffnet neue Betriebsgebäude für radiopharmazeutischen Anlagenbau in Dresden



20.08.2024

Berlin, 20.08.2024. In Anwesenheit der sächsischen Staatsminister Martin Dulig und Thomas Schmidt sowie des Dresdner Oberbürgermeisters Dirk Hilbert hat das Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler heute mit rund 200 Gästen seine neuen, 1.700 qm großen Betriebsgebäude in Dresden eingeweiht. Am Standort Dresden-Rossendorf werden hoch technologisierte Anlagen für die Fertigung von Radiopharmazeutika produziert und weltweit ausgeliefert sowie Dienstleistungen für die Handhabung und Entsorgung von radioaktiven Produkten in der Krebsmedizin durchgeführt. Eckert & Ziegler investiert bis zu 50 Mio. € in den Ausbau des Produktionsstandortes. Die jetzt fertig gestellten Neubauten sind Basis für die weitere Expansion des Unternehmens und schaffen die Grundlage für bis zu 100 weitere hochqualifizierte Arbeitsplätze in Anlagenbau und Radiopharmazie in Sachsen.



Dr. Gunnar Mann, Mitglied der Konzernleitung der Eckert & Ziegler SE: "Der Ausbau unserer Fertigungskapazitäten ist die Antwort auf die stark wachsende Nachfrage nach nuklearmedizinischen Präparaten für die Krebsdiagnostik und -therapie. Momentan arbeiten rund 100 Mitarbeitende an unserem Standort Rossendorf, wir wollen die Zahl verdoppeln können."



Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Freistaats Sachsen: "Der Neubau ist Beleg für den Wachstumserfolg von Eckert & Ziegler in der Region, aber auch für die fruchtbaren Rahmenbedingungen, die dieser Standort mit sich bringt. Das Unternehmen liefert nun einen weiteren Beitrag dazu, dass wir in Sachsen, insb. in unserer Landeshauptstadt sowie in Radeberg - gemeinsam mit der Wissenschaft und den hier aktiven Unternehmen der Nuklearmedizin und ihren weit über 1.000 Beschäftigten - ein führendes Radiopharmazie-Zentrum in Europa sind!"



Thomas Schmidt, Staatsminister für Regionalentwicklung des Freistaats Sachsen: "Dresden-Rossendorf entwickelt sich zu einem Silicon Valley der Radiopharmazie. Mit dem benachbarten Helmholtz-Zentrum, einer Vielzahl verfügbarer Fachkräfte, einer steigenden Anzahl an Unternehmen sowie einer idealen Infrastruktur für weitere Investitionen verfügt Sachsen über ein sich stark entwickelndes, hoch innovatives Technologiecluster in diesem Bereich."



Dirk Hilbert, Oberbürgermeister der Stadt Dresden: "Unsere Strategie ist richtig. Wir investieren 6,8 Millionen Euro in den Ausbau des Gewerbegebiets Dresden-Rossendorf, um solche Ansiedlungen zu ermöglichen. Wir freuen uns, dass sich ein so international führendes Unternehmen wie Eckert & Ziegler für den Standort Dresden entschieden hat. Damit setzen wir neben der Halbleiterbranche einen weiteren Schwerpunkt in der medizinischen und nuklearen Spitzenforschung"



Fotos der Veranstaltung finden Sie hier: https://medical.ezag.com/rossendorf-photos



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Die Isotope Technologies Dresden GmbH (ITD), eine 100% Tochtergesellschaft der Eckert & Ziegler SE mit Sitz in Dresden ist spezialisiert auf den Anlagenbau für die Handhabung radioaktiver Materialien und bietet internationalen Kunden im Gesundheitswesen, in der Industrie sowie in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen maßgeschneiderte Heißzellenlösungen.



Die Gamma-Service Recycling GmbH (GSR), eine 100% Tochtergesellschaft der Eckert & Ziegler SE mit Sitz in Leipzig, ist spezialisiert auf den Umgang mit radioaktiven Stoffen sowie deren Beförderung im In- und Ausland.



Ihre Ansprechpartner bei Rückfragen:



Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, www.ezag.com



Marius Wölfges, Marketing

Tel. +49 (0) 30 / 94 10 84-461, marius.woelfges@ezag.de



Karolin Riehle, Investor Relations & PR

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de



