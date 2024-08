Am Montag setzte sich die Kauflaune auf beiden Seiten des Atlantiks fort. Der S&P 500 verzeichnete den achten Tagesgewinn in Folge und gleichzeitig den stärksten Anstieg über diesen Zeitraum seit März 2022. Mit der V-förmigen Rally hatten nach dem Beben zu Monatsbeginn nur wenige Akteure gerechnet und sind daher in Aktien untergewichtet. Durch die kräftige Erholung sind nun viele Fonds und Strategen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...