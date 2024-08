Vaduz (ots) -



In ihrer Sitzung vom Dienstag, 20. August 2024, hat die Regierung Fabian Schmid zum neuen Leiter des Amts für Informatik bestellt. Er folgt auf Martin Matt, der nach langjähriger Tätigkeit für die Liechtensteinische Landesverwaltung seinen Ruhestand antreten wird. Der Wechsel erfolgt per 1. Dezember 2024.



Fabian Schmid fungiert seit November 2023 als Leiter der Abteilung Applikationen des Amts für Informatik. Vor seinem Eintritt in die Liechtensteinische Landesverwaltung bekleidete er leitende Funktionen in diversen Schweizer Unternehmen, zuletzt als Abteilungsleiter IT Unternehmenskunden bei Swiss Life. Fabian Schmid hat an der ETH Zürich einen Masterstudiengang in Management, Technology and Economics (MTEC) absolviert. Zudem besitzt er einen Bachelor in Electrical Engineering. Der Schweizer ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Wiesendangen.



