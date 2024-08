Die Erweiterung um die Ninetailed-Technologie wird KI-gestützte Personalisierungsfunktionen beschleunigen und die Innovationsführerschaft von Contentful im Bereich Content Management voranbringen

Contentful, eine führende Composable-Content-Plattform, der mehr als 4.200 Kunden vertrauen, meldete heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme des in Berlin ansässigen Unternehmens Ninetailed, einem Pionier für strukturierte Content-Personalisierung und -Experimente. Mit diesem Schritt kann Contentful seinen Kunden künftig eine skalierbare, KI-gestützte Personalisierungslösung anbieten, die bereits in die Contentful-Plattform integriert ist.

Im Gegensatz zu bereits vorhandenen Lösungen wird das kombinierte Angebot die Leistungsfähigkeit von Composability ("Zusammensetzbarkeit"), einer API-first-Architektur, sowie generativer KI und blitzschneller Edge-Delivery nutzen. Dies wird den Kunden die Möglichkeit bieten, personalisierte Erlebnisse über alle Kanäle hinweg schnell und einfach zu identifizieren, auszuwählen, zu testen und zu analysieren, ohne neue Arbeitsabläufe erstellen zu müssen. Auf diese Weise können Marken eine höhere Kapitalrendite (Return on Investment, ROI) aus ihren Investitionen in Inhalte und Daten erzielen und letztlich ihren Umsatz durch maßgeschneiderte Customer Journeys steiger.

"Die Personalisierung ist schon lange ein Ziel für Vermarkter, aber die Erzielung bedeutender ROI-Werte in großem Umfang war aufgrund fragmentierter Tool-Ketten, hoher Entwicklungs- und Content-Produktionskosten und schlechter Integration von Kundendaten bislang eine Herausforderung", sagte Contentful-CEO Karthik Rau. "Ninetailed ist nahtlos in Contentful integrierbar und sorgt für reibungslose Workflows, die Erstellung von codefreien Experimenten und robuste Konnektivität. Die Ninetailed-Produkte vereinfachen die Personalisierung von digitalen Erlebnissen von Grund auf."

Mit einem Ökosystem von mehr als 100 Integrationen und Plug-ins ist die skalierbare, zuverlässige und unternehmenstaugliche Content-Plattform von Contentful schon jetzt die Lösung der Wahl für führende Unternehmen. Mit der jüngst erfolgten Markteinführung von Contentful Studio und der Einbindung der Produkte von Ninetailed wird Contentful bald die einzige Lösung auf dem Markt sein, die eine moderne, kompatible und auf technische Benutzer zugeschnittene Plattform bietet, kombiniert mit Low-Code-Produkten für den Aufbau von Erlebnissen und zur Personalisierung für Marketing- und Entwicklungsteams.

"Durch den Beitritt zu Contentful bedeutet werden die Kunden von einer vollständig integrierten, KI-nativen Personalisierungslösung in Verbindung mit einer robusten Composable-Content-Plattform profitieren", sagte Andy Kaiser, Mitgründer und CEO von Ninetailed. "Mein Mitgründer Alexander Braunreuther, das Ninetailed-Team und ich sind mehr als begeistert, dass wir zu Contentful kommen, wo wir die Möglichkeit und die Ressourcen haben werden, unsere Ideen schnell zu verbessern und kategorieverändernde Innovationen auf den Markt zu bringen."

Viele bekannte Marken wie Kraft Heinz, Ace Tate und SumUp nutzen bereits die Ninetailed-Technologie in ihren von Contentful entwickelten digitalen Erlebnissen, um höhere Klick- und Konversionsraten zu erzielen und zugleich den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Vermarktung maßgeschneiderter Journeys zu reduzieren. So konnte beispielsweise das Direct-to-Consumer-Unternehmen Ruggable, ein weiterer gemeinsamer Kunde, seine Konversionsraten um 25 und die Klickraten um den Faktor 7 steigern, indem es die Landing Pages für bezahlten Traffic personalisierte. Die Ninetailed-Technologie ist "ein wesentlicher Bestandteil des Geschäfts von Ruggable", sagte Daniel Graupensperger, Associate Director of Product Management der Marke.

Ninetailed by Contentful wird gleich nach Abschluss der Transaktion in den kommenden Tagen allgemein verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.contentful.com.

Über Contentful

Contentful ist eine führende Composable-Content-Plattform, die alle digitalen Inhalte eines Unternehmens freischaltet, um beeindruckende Kundenerlebnisse zu liefern und Content zu einem strategischen Geschäftswert zu machen. Die Contentful-Plattform, Contentful Studio und das Contentful-Ökosystem vereinen die Flexibilität von Composable Content mit der Intelligenz von KI und versetzen digitale Teams in die Lage, das Geschäft durch Zusammenarbeit, Geschwindigkeit und Skalierung voranzutreiben. Contentful ermöglicht innovative Content-Erlebnisse über Marken, Regionen und Vertriebskanäle hinweg für Unternehmen aller Größen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.contentful.com. Contentful, das Contentful-Logo und andere hier aufgeführte Marken sind eingetragene Marken der Contentful Inc., der Contentful GmbH und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

