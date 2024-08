Frankfurt (www.fondscheck.de) - Niedrigere Kurse gleich Einstiegskurse - so lautet das Motto im ETF-Markt nach dem Blitz-Crash vor gut zwei Wochen, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen sehr viele Zuflüsse", erkläre etwa Frank Mohr von der Société Générale. Mit 65 Prozent Käufen zu 35 Prozent Verkäufen sei der Abstand so groß wie selten. Fabian Wörndl von Lang & Schwarz sehe das ähnlich: "Bei uns dominieren die Käufe, in allen Kategorien." ...

