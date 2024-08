Die britische Bank Standard Chartered hat Marion Reuter befördert. Sie ist künftig als Leiterin des Transaction Bankings in Europa und bei der Standard Chartered Bank AG mit Sitz in Frankfurt tätig. In ihrer neuen Rolle folgt sie auf Karin Flinspach, die die Bank aus uns unbekannten Gründen verlässt. Die Einheit in Frankfurt wurde im Rahmen des Brexit gegründet und fungiert als EU-Hauptquartier, während der Hauptsitz der Gruppe weiter London ist. Reuter ist in der europäischen Rolle für Kontinentaleuropa und das Vereinigte Königreich zuständig. Sie werde ihre bisherige Position als Leiterin von Transaction ...

