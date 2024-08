DJ MÄRKTE EUROPA/Gewinnserie im DAX beendet - Euro steigt über 1,11 USD

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem freundlichen Start in den Tag haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag im Minus geschlossen. Die Börsen in Europa hatten die Verluste infolge des Börsenbebens in Tokio von Anfang August nahezu aufgeholt, doch nun fehlen die Argumente, auf dem erreichten Niveau frisches Geld an die Börse zu bringen. Mit dem heutigen Rücksetzer beendete der DAX seine historische Gewinnserie von zehn Tagen im Plus. Zuletzt waren die Umsätze bereits deutlich ausgedünnt, was darauf hindeutete, dass die Käufer auf dem hohen Kursniveau bereits zurückhaltend waren. Der DAX schloss 0,3 Prozent tiefer bei 18.358 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 ging 0,3 Prozent tiefer bei 4.858 Punkten aus dem Handel. Unter den Sub-Indizes stellten die Öl-und Gaswerte mit einem Minus von 2 Prozent den größten Verlierer. An der Börse wurden die jüngsten Signale aus dem Nahen Osten positiv bewertet, was den Ölpreis zuletzt belastete. Aber auch die Nachrichten aus China, die auf ein schwächeres Wachstum hindeuteten, sind kein Preistreiber für Öl.

Weiterhin wird an der Börse auf Zinssignale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole gesetzt. Dort spricht am Freitag Fed-Chef Jerome Powell. Erwartet werden von ihm klare Zeichen für einen Zinsschritt auf der September-Sitzung. Die Zinssenkungserwartungen ließen den US-Dollar derweil weiter abwerten. Im Gegenzug stieg der Euro auf den höchsten Stand in diesem Jahr und überwand dabei die Marke von 1,11 Dollar.

Als mögliches künftiges Belastungsthema machen Händler die US-Politik aus. Am Vorabend hatte die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris angekündigt, die US-Steuern für Unternehmen wieder auf 28 Prozent zu normalisieren. Unter der Ägide von Donald Trump waren sie auf 21 von 35 Prozent gesenkt worden. An der Wall Street hatte dies damals zu einem Kursschub geführt.

BT muss sich Großkunden teilen - Aktie schwach

Der britische Telekomkonzern BT (-6,4%) muss sich einen Großkunden teilen. Der TV- und Telekomkonzern Sky hat eine Einigung zur Nutzung des Breitbandnetzes von BT-Konkurrent Cityfibre erzielt. Im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft werden die Glasfaser-Breitbanddienste von Sky ab 2025 über das Netz von Cityfibre verfügbar sein. BTs Openreach sollte nach Einschätzung von Citi-Analystin Siyi He in der Lage sein, den finanziellen Schlag zu verkraften, der dadurch entsteht, dass Sky seine Breitbanddienste über das Netzwerk von Cityfibre verfügbar mache. Sky sei der größte Drittanbieter von Internetdiensten auf Openreach gewesen, und der Wechsel des Unternehmens zu zwei Großhandelspartnern sei ein langjähriges Anliegen.

Für die Aktie von Docmorris ging es um deutliche 12,4 Prozent nach unten. Nach Meinung der Analysten von Jefferies führten die erhöhten Marketingausgaben für das deutsche Rx-Geschäft trotz eines 7 Prozent höheren Umsatzes zu einem weitgehend unveränderten EBITDA-Ergebnis im ersten Halbjahr. Während die reduzierte Gewinnprognose (-50 Millionen Franken) weitgehend erwartet wurde, betrachten die Analysten das niedrigere Umsatzziel (5-10%) als die größte negative Überraschung. Für die Aktie des Wettbewerbers Redcare Pharmacy ging es um 2,5 Prozent nach unten.

Henkel (+1,7%) profitierten von einer Kaufempfehlung der Analysten von Metzler. Darin hieß es, dass es dem Unternehmen gelungen sei, seine operative Marge seit mehreren Quartalen deutlich zu steigern. Dies wiederum beweise, dass die Portfoliomaßnahmen und die Einsparungen aus dem Zusammenschluss mit Consumer Brands eine nachhaltige Wirkung hätten. Im Geschäftsjahr 2025 dürften sinkende Zinsen dann auch die Aussichten auf eine Belebung des Endmarktes im Baugewerbe verbessern.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.857,58 -13,83 -0,3% +7,4% Stoxx-50 4.456,17 -18,51 -0,4% +8,9% Stoxx-600 512,27 -2,32 -0,5% +7,0% XETRA-DAX 18.357,52 -64,17 -0,3% +9,6% FTSE-100 London 8.273,32 -83,62 -1,0% +8,1% CAC-40 Paris 7.485,73 -16,28 -0,2% -0,8% AEX Amsterdam 903,04 -5,81 -0,6% +14,8% ATHEX-20 Athen 3.467,31 -23,92 -0,7% +11,0% BEL-20 Bruessel 4.068,22 -16,52 -0,4% +9,7% BUX Budapest Feiertag +19,2% OMXH-25 Helsinki 4.556,26 -10,22 -0,2% +0,1% ISE NAT. 30 Istanbul 10.936,26 -46,28 -0,4% +36,4% OMXC-20 Kopenhagen 2.712,57 -26,60 -1,0% +18,8% PSI 20 Lissabon 6.723,81 -45,77 -0,7% +4,4% IBEX-35 Madrid 11.087,80 -14,70 -0,1% +9,8% FTSE-MIB Mailand 33.075,62 -190,70 -0,6% +9,6% OBX Oslo 1.337,82 -18,89 -1,4% +12,1% PX Prag 1.582,72 +0,62 +0,0% +11,9% OMXS-30 Stockholm 2.527,29 -13,53 -0,5% +5,4% WIG-20 Warschau 2.383,43 -43,46 -1,8% +1,7% ATX Wien 3.638,79 -27,41 -0,7% +6,4% SMI Zuerich 12.266,56 -8,68 -0,1% +10,1% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,22 -0,03 -0,36 US-Zehnjahresrendite 3,82 -0,05 -0,06 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:06 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1106 +0,2% 1,1075 1,1061 +0,6% EUR/JPY 161,80 -0,4% 163,06 162,08 +4,0% EUR/CHF 0,9524 -0,4% 0,9546 0,9556 +2,7% EUR/GBP 0,8526 -0,1% 0,8532 0,8523 -1,7% USD/JPY 145,70 -0,6% 147,22 146,53 +3,4% GBP/USD 1,3026 +0,3% 1,2980 1,2979 +2,4% USD/CNH (Offshore) 7,1310 -0,0% 7,1453 7,1386 +0,1% Bitcoin BTC/USD 58.742,05 -0,5% 61.034,30 58.618,50 +34,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,99 74,37 -0,5% -0,38 +3,7% Brent/ICE 77,49 77,66 -0,2% -0,17 +2,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,15 39,53 -3,5% -1,38 +21,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.506,87 2.507,86 -0,0% -0,99 +21,6% Silber (Spot) 29,40 29,50 -0,4% -0,10 +23,6% Platin (Spot) 950,43 958,00 -0,8% -7,58 -4,2% Kupfer-Future 4,16 4,18 -0,4% -0,02 +5,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

