Der Palladiumpreis befindet sich am heutigen Dienstagmorgen bei 925 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,1 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Über den Zeitraum der letzten fünf Handelstage betrachtet, lässt sich jedoch ein leichtes Plus von 0,65 % feststellen. Diese Zahlen bilden die Basis für eine detaillierte Analyse der aktuellen Marktsituation und deren mögliche Zukunftsperspektiven.In der Landschaft der Edelmetalle zeichnet sich Palladium (TVC:PALLADIUM) durch seine bedeutende Rolle aus, auch wenn der Markt in letzter Zeit von ...

