© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Masahiro Sugimoto



Die Finanzwelt blickt nach Jackson Hole. Was das Notenbank-Treffen bringen könnte, wo es Potenzial für Enttäuschung gibt und wie es um Franken und Yen steht, erklärt Fabrizio Farella, FX Dealer bei Ebury.EUR / USD Am Donnerstag startet in den USA das Notenbank-Treffen in Jackson Hole. Dieser Termin gibt traditionell Ausblick auf die weitere Geldpolitik der Fed und wird in diesem Jahr von Marktteilnehmern besonders beachtet. Die Erwartungshaltung des Marktes an Zinssenkungen der US-Notenbank ist aktuell sehr groß. Insgesamt rechnen Marktteilnehmer bis März 2025 mit fünf Zinsschritten. Das Treffen in Jackson Hole könnte auch Details darüber liefern, wie die Notenbank die einzelnen …