© Foto: adobe.stock.com



Gold und Silber haussieren. Kupfer läuft ebenfalls wieder an. Kein Zweifel: Die Edel- und Industriemetalle haben aktuell ordentlich Oberwasser. Wie sehen die Perspektiven speziell für Silber aus? Gold vs. Silber vs. Kupfer Im Edel- und Industriemetallbereich fokussieren sich Anleger und Investoren vornehmlich auf Gold, Silber und Kupfer. Die aktuelle Situation bei Gold wurde im Kommentar "Gold tritt Mega-Rallye los. Produzentenaktien außer Rand und Band" thematisiert. Die Perspektiven von Kupfer wurden hingegen im Kommentar "Spektakuläre Wende? Kupfer dreht nach oben ab. Produzentenaktien nehmen Fahrt auf" ausgearbeitet. Diejenigen, die sich speziell für Produzentenaktien interessieren, …