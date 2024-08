Rimini Street und sein privat finanziertes Wohltätigkeitsprogramm wurden für ihren Einsatz für soziale Unternehmensverantwortung und ihren Beitrag zur Gemeinschaft ausgezeichnet

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, führender Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und AWS-Partner, gab heute bekannt, dass TrustRadius Rimini Street mit einem 2024 Tech Cares Award ausgezeichnet hat. Diese Auszeichnung zeichnet Unternehmen aus, die sich durch ihre Initiativen im Bereich der sozialen Verantwortung von Unternehmen auszeichnen und sich dafür einsetzen, "in ihrem gesamten Unternehmen und in der Gemeinschaft positive Fortschritte voranzutreiben".

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240820586499/de/

Rimini Street Earns 2024 Tech Cares Award from TrustRadius (Graphic: Business Wire)

Im Rahmen der 2024 Tech Cares Awards wurden die 100 besten B2B-Technologieunternehmen ausgezeichnet, deren Nominierungen sich durch ihr Engagement für Nachhaltigkeit, Freiwilligenarbeit, Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion, großzügige Spenden, Auswirkungen auf die Gemeinschaft, das Wohlergehen und die Entwicklung der Mitarbeiter, die Unterstützung von Frauen im Technologiebereich und die Unterstützung im Bildungsbereich auszeichneten.

"Wir haben die Rimini Street Foundation im Jahr 2015 gegründet, um unseren Unternehmenserfolg mit den Gemeinden zu teilen, in denen wir leben und von denen aus wir unsere Kunden unterstützen", so Janet Ravin, Gründerin und Komiteevorsitzende der Rimini Street Foundation. "Neun Jahre später verfolgen wir unsere Mission, die Menschheit zu unterstützen, nach wie vor genauso engagiert wie eh und je. Wir tätigen finanzielle Spenden, organisieren Freiwilligenaktivitäten auf der ganzen Welt und arbeiten mit zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, um den Menschen in der Gemeinschaft Freude und Chancengleichheit zu bringen."

Von der Organisation von 400 Mitarbeitern, die Hygienekits packen, die in Zusammenarbeit mit The Cupcake Girls an Überlebende von Menschenhandel verteilt werden, über die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz von São Paolo beim Sortieren von Kleidung, die an von den Überschwemmungen in Rio Grande do Sul betroffene Familien gespendet werden soll, bis hin zur Ausrichtung eines MINT-Tages mit Prestasi Junior Indonesia, einer gemeinnützigen Organisation, die junge Studenten und Erwachsene mit Zerebralparese unterstützt und weitere abgeschlossene und laufende Aktivitäten wird das Jahr 2024 für die Rimini Street Foundation und ihre Freunde in der Gemeinschaft mit wertvollen Erinnerungen verbunden sein.

"Der Tech Care Award ist für uns von großer Bedeutung, weil er das Engagement unserer Kollegen für den Dienst an der Gemeinschaft würdigt. Dieses Engagement zeigt sich in der Art und Weise, wie wir uns um unsere Kunden, die Gemeinschaft und einander kümmern", so Ravin. "Je größer unser Unternehmen wird, desto mehr Möglichkeiten eröffnen sich für uns, etwas zurückzugeben, und genau darum geht es bei der Rimini Street Foundation."

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Unternehmen des Russell 2000, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware sowie führender Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Palette an einheitlichen Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die kundenspezifische Anpassung, die Konfiguration, die Vernetzung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware. Es ermöglicht so seinen Kunden, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, Kosten deutlich zu senken und Ressourcen für Innovationen umzuverteilen. Derzeit verlassen sich über 5.600 Organisationen der Fortune 500, Fortune Global 100, des Mittelstands, des öffentlichen Sektors sowie andere Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als ihren zuverlässigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter riministreet.com. Vernetzen Sie sich mit Rimini Street auf X (früher bekannt als Twitter), Instagram, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

