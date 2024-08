Technische Kursanalyse und Quartalszahlen

Die Aktie von Gilead Sciences zeigte am Freitag wenige Kursbewegungen und notierte um 15:52 Uhr bei 74,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf schwankte der Kurs zwischen 74,34 USD und 74,61 USD. Das Papier erreichte sein 52-Wochen-Hoch am 20. Januar 2024 bei 87,86 USD und sein 52-Wochen-Tief am 1. Juni 2024 bei 62,07 USD. Bisher sind im NASDAQ-Handel 95.061 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt worden.

Am 8. August 2024 veröffentlichte Gilead Sciences die Finanzergebnisse für das zweite Quartal. Das Unternehmen verzeichnete ein EPS von 1,29 USD, eine Steigerung gegenüber 0,84 USD im Vorjahreszeitraum. Der Quartalsumsatz stieg um 5,46 Prozent auf 6,95 Mrd. USD. Die Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,79 USD je Aktie. Die nächste Veröffentlichung der Quartalszahlen ist für den 24. Oktober 2024 geplant.

Unternehmensentwicklung und gesellschaftlicher Beitrag

Gilead Sciences wurde zum dritten Mal in Folge von Forbes als einer der besten Arbeitgeber für Frauen in den USA ausgezeichnet. Das Unternehmen bietet ein inklusives Arbeitsumfeld mit wettbewerbsfähigen Vorteilen, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördern. Zudem ist Gilead bekannt für seine Projekte in Afrika, die Aufklärung und Behandlung von HIV fördern. Initiativen wie die Ausbildung von Friseuren zu HIV-Beratern und das Sponsoring eines Charity-Laufs in Nairobi zeigen das Engagement für Gesundheit und Bildung.

Insgesamt spiegelt die stabile Kursentwicklung die positive Wahrnehmung von Gilead Sciences sowohl auf dem Markt als auch in der Gesellschaft wider. Die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, sowohl finanziell als auch ethisch voranzugehen, könnten langfristig das Vertrauen der Anleger stärken und den Aktienkurs weiter stabilisieren.

